En İyi Müzik Dinleme Uygulaması Hangisi?
En iyi müzik dinleme uygulaması videomuz içerisinde 2021 yılında yayında olan en iyi ücretsiz müzik uygulamaları listesini sizlerle paylaşmaya çalıştık.
En iyi müzik dinleme uygulaması videomuz ile birlikte tepe noktadaki programları ele aldık. Başta Spotify olmak üzere birçok farklı uygulamayı kıyasladık. Bunu yaparken teknik detaylardan daha çok fiyat - performans karşılaştırması yapmaya çalıştık.
2021 yılı itibarıyla müzik dinleme uygulamaları, hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her telefonda ve bilgisayarda artık bir tane müzik uygulaması yer alıyor. Kullanıcı sayıları yükseldikçe ise sektöre yeni oyuncular katılıyorlar. Bu sebeple biz de en iyi uygulamaları seçmek için harekete geçtik.
Listemizde, genele hitap eden ve kullanışlılığıyla ön plana çıkan ürünleri kullanmaya çalıştık. Bunun yanı sıra tüm uygulamalara fiyat tarafından baktık. Böylece hangi uygulamanın daha ucuza en iyi performansı vaat ettiğini bulmaya çalıştık. Ayrıca farklı kampanyalarla en ucuza alabileceğiniz yerleri de göstermeye çalıştık.
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En İyi Müzik Dinleme Uygulaması Listesi
- Spotify
- YouTube Müzik
- Apple Music
- Fizy
- SoundCloud
- Karnaval
Listemizde yer alan uygulamaların tamamı ise aşağıda yer alıyor. Videodaki sıralamalarına göre hepsini aşağıya bıraktık. İndirmek ve denemek isterseniz, sadece yanındaki indir tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ardından telefonunuza ya da bilgisayarınıza bu uygulamayı kurarak, hepsine göz atabilirsiniz.
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