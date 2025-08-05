2025’in En Çok İndirilen 10 Ücretsiz Mobil Oyunu

Her gün çok sayıda bedava oyun Android ve iOS cihazlar için sunuluyor. Ancak bu oyunların bir kısmı kullanıcı beklentilerini karşılayamayıp başarısız olurken, bazıları ise milyonlarca kez indirilerek büyük başarı yakalıyor. Peki, 2025'in en çok indirilen ve tamamen ücretsiz olan mobil oyunları hangileri?

Bu rehberde, 2025'te zirveye oturan, farklı oyun türlerinde birbirinden keyifli deneyimler sunan ve tamamen ücretsiz olan en iyi 10 mobil oyunu keşfedeceksiniz. İster PUBG Mobile gibi aksiyon dolu bir battle royale ister Candy Crush Saga gibi eğlenceli bulmaca oyunları arıyor olun herkese uygun oyun önerilerimiz size yol gösterecek.

2025'te En Çok İndirilen Ücretsiz Mobil Oyunlar

Yukarıda Android ve iOS cihazlarda en çok indirilen ücretsiz mobil oyunlar bulunuyor. Listedeki oyunlara dair detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Candy Crush Saga

Milyonlarca kullanıcının ilgisini çeken Candy Crush Saga, en iyi eşleştirme oyunları arasında yer alıyor. Oyun, renkli şekerleri bir araya getirerek puan kazanma prensibine dayanıyor. Basit görünmesine rağmen binlerce farklı seviyesi ve stratejik düşünme gerektiren yapısıyla oyunculara uzun süreli bir deneyim sunuyor.

Freemium iş modelini benimseyen oyun ücretsiz olarak oynanabiliyor ancak uygulama içi satın alım mevcut. Mağazadan isterseniz ekstra hamleler veya güçlendiriciler satın alabilirsiniz. Oyunun internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabildiğini belirtelim.

PUBG Mobile

En iyi battle royale oyunları arasında yer alan PUBG Mobile'da 100 oyuncu, geniş bir haritada hayatta kalmak için mücadele ediyor. Oyundaki amaç ise hayatta kalan son kişi olabilmek. Bunun için oyun esnasında doğru bir strateji uygulamak büyük bir öneme sahip.

Kaliteli grafiklere sahip yapımda geniş silah yelpazesi ve başarılı oynanış mekanikleri mevcut. E-spor turnuvalarıyla da adından sıkça söz ettiren PUBG Mobile, rekabeti seven oyuncular için ideal bir oyundur.

8 Ball Pool

Çevrim içi tabanlı olan 8 Ball Pool, bilardo oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Miniclip tarafından geliştirilen oyun, gerçekçi fizik motoru ve sezgisel kontrolleri sayesinde mobil cihazlarda en iyi bilardo deneyimini sunuyor.

Oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki rakiplere karşı bire bir maçlar yapabiliyor, turnuvalara katılabiliyor veya arkadaşlarıyla oynayabiliyor. Oyun içi parayla satın alınabilen çeşitli ıstaka ve masa tasarımlarıyla karakterler özelleştirilebiliyor. 8 Ball Pool, basit kuralları ve rekabetçi yapısıyla spor oyunları sevenler için vazgeçilmez bir tercihtir.

Build a Queen

Hiper-casual türündeki Build a Queen, basit ama eğlenceli bir oyundur. Oyuncular, çeşitli kıyafet ve aksesuarları toplayarak karakterlerini en şık hâle getirmeye çalışıyor. Hızlı tempolu yapısı sayesinde kısa molalar veya bekleme anlarında vakit geçirmek için idealdir.

Çizgi film tarzı bir gösrelliğe sahip olan oyunun temel amacı, engelleri aşarak en güzel ve en şık kraliçeyi yaratmaktır. Minimalist grafikleri ve kolay öğrenilen mekanikleri, bu oyunun geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Royal Match

Royal Match, eşleştirme türünde bir oyun ancak Candy Crush Saga'dan farklı olarak bir hikâye ve dekorasyon ögeleri içeriyor. Oyuncular, bulmacaları çözerek kralın şatosunu restore etmesine ve dekore etmesine yardım ediyor.

Oyun, bulmaca mekaniğini stratejik bir hikâye ve yaratıcılıkla birleştirerek oyunculara sadece puan kazanmaktan daha fazlasını sunuyor. Çizgi film tarzı grafiklere ve sürükleyici hikâyeye sahip olan Royal Match, bulmaca ve macera oyunlarını bir arada sevenler için harika bir seçenektir.

Ludo King

Ludo King, geleneksel Ludo masa oyununu mobil platforma taşıyan bir oyundur. Hem çevrim içi hem de çevrimd ışı oynanabilme özelliği sayesinde her yerde ve her zaman oynanabilir. Basit kuralları ve nostaljik yapısıyla sosyal etkileşimi ön plana çıkaran Ludo King, milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Subway Surfers

Renkli grafiklere sahip olan Subway Surfers, en iyi koşu oyunları arasında yer alıyor. Oyuncular, tren raylarında güvenlik görevlisinden kaçan karakteri kontrol ediyor. Hızlı refleksler ve dikkat gerektiren oyun, sürekli değişen engeller ve toplanabilir paralarla eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Block Blast

Block Blast, klasik Tetris benzeri bir blok bulmaca oyunudur. Oyuncular, farklı şekillerdeki blokları, belirli alanlara doğru şekilde yerleştirerek görevleri tamamlamaya çalışıyor. Zaman baskısı olmadan, tamamen stratejik düşünmeye dayanan bir yapıya sahiptir.

Zihin egzersizi yapmak ve rahatlatıcı bir bulmaca deneyimi yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Oyunun basit ama bağımlılık yapıcı mekanikleri, onu en çok indirilen oyunlar arasına taşımıştır.

Roblox

Roblox, sadece bir oyun değil aynı zamanda devasa bir sanal dünya ve oyun oluşturma platformudur. Oyuncular, kendi avatarlarını oluşturarak binlerce farklı oyunu deneyimleyebilir ve hatta kendi oyunlarını tasarlayabilir. Bu platform, sosyal etkileşim ve yaratıcılığı merkeze alıyor.

Free Fire

Free Fire, PUBG Mobile gibi bir battle royale türünde bir oyundur. Kısa maç süreleriyle öne çıkan oyun, düşük sistem gereksinimleri sayesinde daha geniş bir cihaz yelpazesinde sorunsuz çalışıyor. Oyundaki amaç ise hayatta kalan son kişi olmak.

En Çok İndirilen Ücretsiz Mobil Oyunların Karşılaştırması

Oyun Adı Tür Öne Çıkan Özellik Uygulama İçi Satın Alma PUBG Mobile Battle Royale Gerçekçi grafikler, stratejik oynanış Var Candy Crush Saga Bulmaca (Eşleştirme) Basit oynanış, binlerce seviye Var 8 Ball Pool Spor (Bilardo) Gerçekçi fizik motoru, çevrim içi turnuvalar Var Build a Queen Hiper-Casual Basit ve eğlenceli mekanikler Var Royal Match Bulmaca (Eşleştirme) Hikaye odaklı, şato dekorasyonu Var Ludo King Masa Oyunu Nostaljik deneyim, çok oyunculu Var Subway Surfers Sonsuz Koşucu Hızlı tempolu, sürekli güncellenen temalar Var Block Blast Bulmaca (Blok) Stratejik düşünme, rahatlatıcı Var Roblox Sanal Dünya Oyun oluşturma, sosyal etkileşim Var Free Fire Battle Royale Hızlı maçlar, düşük sistem gereksinimleri Var

Sonuç

2025 yılında mobil oyun ekosistemi hiç olmadığı kadar zengin ve çeşitli bir hâle geldi. Her zevke ve ilgi alanına uygun bir oyun bulmak artık mümkün. İster PUBG Mobile gibi rekabet dolu bir aksiyon ister Candy Crush Saga gibi sakin bir bulmaca arıyor olun, yukarıdaki listede size uygun bir seçenek mutlaka bulacaksınız. Listedeki oyunları deneyerek kendi favorinizi keşfetmenizi öneririz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ücretsiz mobil oyunlara dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Uygulama İçi Satın Almalar Zorunlu mu?

Hayır, çoğu ücretsiz mobil oyunda uygulama içi satın almalar zorunlu değildir. Bu tür oyunlar, "freemium" iş modeliyle çalışır. "Freemium" kelimesi, "free" ve "premium" kelimelerinin birleşimidir. Bu modelde oyunun temel içeriğini herhangi bir ücret ödemeden oynayabilir ve deneyimleyebilirsiniz.

Bazı Oyunlar Neden İnternet Bağlantısı Gerektiriyor?

Çevrim içi tabanlı oyunlar, sunucularla sürekli iletişim kurmak ve gerçek zamanlı güncellemeler almak için internet bağlantısına ihtiyaç duyar ancak listedekiBlock Blast veya Candy Crush Saga gibi bazı oyunlar çevrim dışı oynanabilen içerikler de sunuyor.

Eski Telefonda Listedeki Hangi Oyunları Oynayabilirim?

Listedeki bazı oyunlar, daha düşük sistem gereksinimleriyle bile sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Örneğin Free Fire, Ludo King, Subway Surfers ve Block Blast gibi oyunlar, akıcı bir deneyim için yüksek donanım gücü gerektirmez. Bu oyunlar, telefonunuzun performansı ne olursa olsun keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

Bir Oyunun Ücretsiz Olması Her Zaman İyi Bir Şey midir?

Çoğu zaman evet, çünkü oyunun temelini herhangi bir finansal risk olmadan deneyimleyebilirsiniz. Ancak "freemium" modelinde uygulama içi satın almalar, oyun deneyimini etkileyebilecek içerikler sunabilir. Bu yüzden oyunun sizin için ne kadar değerli olduğuna karar vermek ve bütçenizi kontrol etmek önemlidir.

Mobil Oyunlar E-spor Turnuvalarında Yer Alıyor mu?

Evet, birçok popüler mobil oyun devasa e-spor turnuvalarına sahiptir. Özellikle PUBG Mobile ve Free Fire gibi battle royale oyunları, profesyonel turnuvalar ve büyük ödül havuzlarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşır. Bu durum, mobil oyunların sadece gündelik eğlence değil, aynı zamanda rekabetçi bir spor dalı haline geldiğini gösterir.