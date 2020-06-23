1000-1500 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar! (Haziran 2020)

1000-1500 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. 1000-1500 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar neler? Hemen yukarıda yer alan videodan 1000-1500 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlara göz atabilirsiniz.

1000 - 1500 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar

Videoda bahsi geçen cihazlar ve özellikleri şu şekilde:

Vestel Venus e4

Venus e4, 1440x720 HD Plus çözünürlüğe ve 5.5 inçlik ekrana sahip. 2900 mAh batarya ile gelen cihazda 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza bulunmakta. Dahili FM radyo ile birlikte gelen Venus e4 internete gerek kalmadan radyo dinleme imkanı sunmakta.

General Mobile GM 9 Go

5.5 inç 1440 x 720 px, IPS LCD ekrana sahip olan akıllı telefonda MediaTek MT6739 işlemci, 1GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın kameraları şu şekilde; arka kamera: 13 Megapiksel f/1.6 Diyafram aralığı ön kamera: 5 Megapiksel, f/2.2 Diyafram aralığı.

Sony Xperia XA Ultra

Xperia XA Ultra, 6 inç ekran ile gelmekte. Cihazda 16 GB depolama, 3 GB RAM, 2700 mAh batarya yer alıyor. XA Ultra'nın ön tarafında 16 MP kamera, arka tarafında ise 21.5 MP kamera yer alıyor.

Nokia 5

Nokia 5'te 1.4 GHz 8 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı, 8 MP ön, 13 MP arka kamera, 5.2" HD ekran, 3000 mAh kapasitesinde pil gibi özellikler bir araya toplanmakta.

Huawei Y5

Huawei Y5, 5.45 inçlik ekrana sahip. Gücünü MediaTek MT6739 işlemciden alan akıllı telefonda 2GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın ön kamerası 5MP çözünürlüğünde. Arka kamerasi ise 8 MP çözünürlüğünde.

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01, 5.7 inçlik Infinity-V ekrana sahip. 8 çekirdekli ismi açıklanmayan bir yonga setinden güç alan Galaxy A01, 2 GB RAM'e ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

Casper Via G4

Casper VIA G4, 6.2 inç büyüklüğündeki ekranında 720 x 1520 (HD+) piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek MT6762 (Helio P22) yonga setinden alan telefon, 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip. Casper VIA G4’ün 13MP çözünürlüklü sensörüne, 2 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü eşlik ediyor. Öndeki çentiğinde 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunduran cihaz, 3.500mAh değerinde bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Honor 8S

Akıllı telefonda 5 MP ön kamera, 13 MP arka kamera bulunuyor. 2 GB RAM'e sahip olan cihazda 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Alcatel Idol 5

5.2 inç ekrana sahip olan Idol 5, 16 GB depolama alanı ve 3 GB RAM'e sahip. Cihazda 2800 mAh batarya yer alıyor. Kamera tarafında ise ön kısımda 5 arka kısımda ise 13 MP sensör bulunmakta.