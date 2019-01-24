1200 TL'lik Yerli Üretim Telefon! - Vestel E4 Kutu Açılımı

Vestel Venus E4 kutu açılımında uygun fiyatı ve yerli üretim olmasıyla dikkatleri üzerine çeken akıllı telefonun kutu içeriğine bakıyoruz. Vestel'in yerli üretim akıllı telefonları tüm hızıyla piyasaya çıkmaya devam ederken E4 modeli son dönemde artan fiyatlara karşı dimdik duruşuyla dikkat çekiyor.
Vestel Venus E4 Teknik Özellikleri
İşlemci: Snapdragon 425
Bellek: 2GB RAM
Depolama: 16GB
Ekran: 5.45 inçlik HD+
Arka Kamera: 13 MP
İşletim Sistemi: Android Oreo
Ön Kamera: 5MP
Batarya: 2900mAh
Vestel Venus E4 Fiyatı
Yerli üretim etiketiyle piyasaya çıkan Vestel Venus E4 1200 TL'lik satış fiyatına sahip.
YORUMLAR