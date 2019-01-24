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1200 TL'lik Yerli Üretim Telefon! - Vestel E4 Kutu Açılımı

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Vestel Venus E4 kutu açılımında uygun fiyatı ve yerli üretim olmasıyla dikkatleri üzerine çeken akıllı telefonun kutu içeriğine bakıyoruz. Vestel'in yerli üretim akıllı telefonları tüm hızıyla piyasaya çıkmaya devam ederken E4 modeli son dönemde artan fiyatlara karşı dimdik duruşuyla dikkat çekiyor. 

Vestel Venus E4 Teknik Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 425

Bellek: 2GB RAM

Depolama: 16GB

Ekran: 5.45 inçlik HD+

Arka Kamera: 13 MP

İşletim Sistemi: Android Oreo

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 2900mAh

Vestel Venus E4 Fiyatı

Yerli üretim etiketiyle piyasaya çıkan Vestel Venus E4 1200 TL'lik satış fiyatına sahip.

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