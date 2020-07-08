1500-2000 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar! (Temmuz 2020)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar neler? Hemen yukarıda yer alan videodan 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlara göz atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

1500-2000 TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar

Videoda bahsi geçen cihazlar ve özellikleri şu şekilde:

Tecno Camon 12 Air

6.55 inç ekrana sahip olan cihazda 64 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM yer alıyor. Akıllı telefon 4.000 mAh bataryadan besleniyor. Cihazın arka tarafında üç adet arka kamera sensörü yer almakta.

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01, 5.7 inçlik Infinity-V ekrana sahip. 8 çekirdekli ismi açıklanmayan bir yonga setinden güç alan Galaxy A01, 2 GB RAM'e ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

Casper Via P3

5.86'' HD+ Çentikli IPS Incell 19:9 Extreme Vision ekrana sahip olan Casper VIA P3, MediaTek Helio P60 yonga setinden güç almakta. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Vestel Venus Z30

6.18 inç ekrana sahip olan cihazda 64 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM yer alıyor. Akıllı telefon 3.300 mAh bataryadan besleniyor. Cihazın arka tarafında 2 adet arka kamera sensörü yer almakta.

General Mobile GM 9 Plus

6.23 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan General Mobile GM 9 Plus, MediaTek Helio P60 çip setine sahip. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunan cihazın batarya kapasitesi ise 3.450 mAh. Arka tarafında 12MP ve 5MP olmak üzere iki farklı kamera bulunan telefonun selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8MP.

Elephone A7H

6.41 inç ekrana sahip olan cihazda 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer almakta. Akıllı telefonda 3.900 mAh batarya bulunmakta.

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10, 6.2” HD+TFT Sonsuz V Ekran ve 5MP ön kamerası ile dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A10, 2 GB RAM, 8 çekirdekli işlemci, 32 GB dahili hafıza özelliklerinin yanı sıra yüz tanıma kilidi ile güvenliğinizi sağlıyor. Cihaz 3400 mAh pil kapasitesi ile de günlük yaşamda her an ulaşılabilir olmanızı sağlıyor.

Huawei Y7 2019

6.2 inç ekrana sahip olan Y7 2019, Snapdragon 450 yonga setinden güç almakta. Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Akıllı telefon 4.000 mAh bataryadan güç almakta.