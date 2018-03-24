2018'de Çıkmasını Beklediğimiz Mobil Oyunlar #2

En iyi mobil oyunlar video serimize 2018'in en iyi mobil oyunları ile devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere mobil cihazların güçlenmesi ile inanılmaz mobil oyunlar görmeye başladık. Şu anda mobil cihazların tek eksiği kontrol cihazları. Bu yüzden 2018'de grafikleri ile şov yapan mobil oyunlarla karşılaşacağız. Peki bu oyunlar neler mi? İşte buyrun videomuza.

1- Blade & Soul Revolution

2- Oceanhorn 2

3- Legend Of Mir

4- TAUCETI Unknown Origin

5- Black Desert Mobile

6- IDENTITY 5

7- Bust Out The Magic City