3'ü Bir Arada Razer İncelemesi!

Oyuncu ekipmanlarında yaşanan markalararası kapışmalar tam gaz devam ederken artan döviz kurları biz oyuncuları maalesef üzmeye devam ediyor. Böyle bir dönemde Razer'dan elimize ulaşan 3 farklı ürünün incelemesiyle karşınızdayız.

Razer Naga Trinity İnceleme

Üst seviye oyuncu faresi olan Razer Naga Trinity değişebilir baş parmak tuşları ile oyuncuya alternatif sunuyor. Bu sayede oyun dışındayken parmağının altında bir dünya tuş yerine sadece işine yarayacak tuşlar yeralıyor. Ayrıca farklı MMORPG ve MOBA tuşu dizilimleri sayesinde rahat bir oyun deneyimi sunuyor. Bu tuşların değişimi ise mıknatıslı bağlantı sayesinde çok kolay. Ayrıca tırnaksız yapı sayesinde tak çıkarlar sırasında mausta aşınma meydana gelmiyor. Hassasiyeti ve ergonomisi oldukça iyi.Mat kaplaması elde kaymamasını ve kaliteli durmasını sağlıyor. Eğer büyük ve avcu dolduran mausları seviyorsanız tam size göre. Yok ben ufak maus seviyorum diyorsanız sizi biraz üzebilir ama alışılmayacak bir durum değil.

Razer Naga Trinity Fiyatı

Razer Naga Trinity ortalama 500 TL gibi bir fiyattan kullanıcılarla buluşuyor.

Razer Cynosa Chroma

İnceleme

Adında geçen Chroma'dan anlayacağımız üzere üründe binlerce renge sahip led düzeni sabit olarak yer alıyor. Yine Chroma serisi bir ürünle karşı karşıyayız. Bu klavye özellikle sıvı sıçramalarına dayanıklılığı ve rgb ışıklı düğmeleri ile dikkat çekiyor. Klavye ilk bakışta çok sade duruyor. Tuş tepkisi ve hassasiyeti orta seviyede. Bu arada tuşların oldukça sessiz olduğunu da eklemekte fayda var. Mat kaplamalar ve sade fontlar sayesinde klavye kullanımı oldukça rahat. Işık profilleri ve macroları Razer’ın synapse programı ile ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle FN tuşuna basınca ışıkların sadece F tuşlarına kayması güzel bir özellik olmuş. Klavye bağlantı kablosunun kauçuk olması ve kasadaki malzeme kalitesinin biraz yetersiz olmasıbiraz üzse de konu fiyat noktasına geldiğinde işler pozitife doğru dönüyor.

Razer Cynosa Chroma Fiyatı

Razer Cynosa Chroma ortalama 400-500 TL fiyatıyla satışta.

Razer Ornata Chroma

İnceleme

Ornata Chroma yeni tuş switchleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Tuşların hissiyatını bilgisayar faresindeki tıkı gibi düşünebilirsiniz. Keskin ve çıtırtılı. Bu sayede oldukça hızlı yazabiliyorsunuz. Tuşlardaki RGB ışığı Razer’ın Synapse yazılımı ile tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu yazılımı kullanarak macro’lar da oluşturabiliyorsunuz. Cynosa Chroma’da bahsettiğimiz mat kaplama ve sade fontlar Ornata Chroma’da da yer alıyor. Ayrıca yumuşak bilek desteği ve mıknatıslı bağlanma sistemi de oldukça hoş. Kablonun örgü kumaş ile kaplı olması da yine bir artı özellik. Bu kabloyu klavyenin altındaki 3 adet oluk ile istediğiniz taraftan çıkarabilir, masanızda düzenli bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Razer Ornata Chroma Fiyatı

Razer Ornata Chroma 500 TL gibi bir fiyattan kullanıcılarla buluşuyor.