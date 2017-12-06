499 TL'ye Matrix Olun! - Alcatel Movetime MT10G İnceleme

Alcatel Movetime MT10G İnceleme videosunda uygun fiyatlı bir akıllı saatin neler yapabileceğine şahit olduk ve fiyatına göre karşılaştırdığımızda saati aşırı beğendik. Alcatel MT10G TCL etiketiyle de görebileceğiniz bir akıllı saat. Bünyesinde uyku takibi, adım sayma ve nabız ölçme gibi bir çok özelliği bulunduruyor aynı zamanda istediğiniz fotoğrafı kadran yapabiliyorsunuz. İşte Alcatel Movetime MT10G özellikleri ve fiyatı hakkında tüm detaylar.

Alcatel Movetime MT10G Özellikler

Saat yuvarlak yapısıyla normal bir saati andırıyor. Ayrıca oldukça ince bir tasarıma sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. 50 gram ağırlığında olan saatin ön tarafında dokunmatik cam bir ekran var. Kasa malzemesinde ise paslanmaz çelik tercih edilmiş. AMOLED ekrana sahip cihaz, 1.39 inç ve 400x400 piksel çözünürlüğe sahip.

Saatin en önemli özelliklerinden bir tanesi, hem iOS hem de Android platformarıyla tam entegre bir şekilde çalışması. Ayrıca saatte bulunan mikrofon ve hoparlör sayesinde telefon konuşması da yapabiliyorsunuz. Bu iki özellik, Alcatel Movetime MT10G kullanıcılar tarafından tercih edilebilirliğini artıracaktır. Saatin IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasıyla geldiğini de söyleyelim.

Bağlantı konusunda saatte hem Wi-Fi hem de Bluetooth v4.0 mevcut. Alcatel hesabıyla bağlandığınızdan dolayı Bluetooth kapalıyken Wi-Fi üzerinden de saati hesabınızla eşleyebiliyorsunuz. 350mAH'lık bir pil kapasitesiyle gelen akıllı saat, 48 saat boyunca çalışabiliyor. Sensör ,Gyro, Accelerometer, Nabız sensörü ve daha nice özelliği Alcatel Movetime MT10G'yi piyasada iddialı bir konuma getiriyor.

Alcatel Movetime MT10G Fiyatı

Alcatel Movetime MT10G, ülkemizde 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Piyasadaki akıllı saat fiyatlarıyla kıyasladığımızda oldukça iyi bir fiyat performansına sahip olduğunu belirtelim. Bugünlerde akıllı saat alma planları yapıyorsanız, Alcatel Movetime MT10G'ye bir göz atmanızda fayda var. Zira özellikleriyle birçok ihtiyacınızı fazlasıyla giderecektir.