86 EKRAN, CURVED TASARIM, 7000 TL! - Philips 349X7FJEW inceleme

Philips 349X7FJEW 34” kıvrımlı curved monitör detaylı inceleme videosunda, daha önce ürettiği monitörler ile kalitesini ve kendisini kanıtlayan Philips’in en yeni kıvrımlı (Curved) 349X7FJEW model monitörünü incelediğimiz videomuzda, Philips 349X7FJEW model kıvrımlı monitörün tüm detaylarını sizler için masaya yatırıyoruz.

Philips’nin ürettiği ve kıvrımlı (curved) monitör piyasasının en yeni ürünlerinden olan 349X7FJEW, yenilenmiş ve geliştirilmiş yapısıyla piyasaya sürüldü. Philips 349X7FJEW 34 inç Curved monitör detaylı inceleme videosunda, Philips kıvrımlı monitör alınır mı? en iyi kıvrımlı (curved) monitör hangisi? philips monitör fiyat performans incelemesinde, 349X7FJEW ekran tepki süresi ne kadar (kaç ms)? gibi sorulara cevap bulmaya çalıştık.

Philips 349X7FJEW Özellikleri

LCD panel tipi VA LCD

Arka aydınlatma tipi W-LED sistemi

Panel Boyutu 34 inç / 86,36 cm

Renk gamı (tipik) NTSC %99,8*, sRGB %117,3*

Etkin izleme alanı 797,22 (Y) x 333,72 (D) - 1800 R kaviste*

En-boy oranı 21:9

Optimum çözünürlük 60 Hz'de 3440 x 1440

Piksel Yoğunluğu 109,68 ppi

Tepki süresi (tipik) 4 ms (Griden Griye)*

Parlaklık 300 cd/m²

Kontrast oranı (tipik) 3000:1 SmartContrast 50.000.000:1

Piksel aralığı 0,232 x 0,232 mm

İzleme açısı 178º (Y) / 178º (D) C/R 10 ise

Flicker-free Evet

Görüntü güçlendirme Smartimage game

Ekran renkleri 16,7 M

Tarama Frekansı 58 - 148 kHz (Y) / 40 - 100 Hz (D)

sRGB Evet

FreeSync Evet

Çevre ve Enerji: RohS, Kurşunsuz, Civa İçermez

Güç Tüketimi: 69.55W

%100 Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi

Philips 349X7FJEW ile ilgili detaylı bilgileri bu detaylı inceleme videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel incelemeler ve Tamindir Bey’in en yeni videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.