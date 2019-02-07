999 TL'ye Türk Malı Telefon! - Vestel Venus E4 İnceleme

Vestel Venus E4 inceleme videosunda Vestel'in Türkiye'de üretimini yaptığı cihazı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Vestel Venus E4 inceleme videosunda cihazın ısınma testlerini, oyun performansını ve genel kullanımı hakkındaki tüm detaylara videodan ulaşabilirsiniz.
Vestel Venus E4 Teknik Özellikleri
Ekran: 5.5"
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425
İşletim Sistemi: Android Oreo
Kamera: 13MP Arka, Portre Modu, 5MP Ön, Portre Modu
Video Çözünürlüğü: 1080P
Pil Kapasitesi: 2900 mAh
RAM: 2 GB
Dahili Hafıza: 16 GB / 128 GB'a kadar MicroSD
Vestel Venus E4 Fiyatı
Vestel Venus E4 999 TL'lik fiyattan kullanıcılar ile buluşuyor.
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