999 TL'ye Türk Malı Telefon! - Vestel Venus E4 İnceleme

Vestel Venus E4 inceleme videosunda Vestel'in Türkiye'de üretimini yaptığı cihazı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Vestel Venus E4 inceleme videosunda cihazın ısınma testlerini, oyun performansını ve genel kullanımı hakkındaki tüm detaylara videodan ulaşabilirsiniz.

Vestel Venus E4 Teknik Özellikleri

Ekran: 5.5"

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425

İşletim Sistemi: Android Oreo

Kamera: 13MP Arka, Portre Modu, 5MP Ön, Portre Modu

Video Çözünürlüğü: 1080P

Pil Kapasitesi: 2900 mAh

RAM: 2 GB

Dahili Hafıza: 16 GB / 128 GB'a kadar MicroSD

Vestel Venus E4 Fiyatı

Vestel Venus E4 999 TL'lik fiyattan kullanıcılar ile buluşuyor.