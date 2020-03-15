Akıllı Telefonlara Devrim Geliyor, Enes Batur Engellendi! - Teknoloji Haberleri #87

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'den parmak izi sensörü için devrim niteliğinde adım. UBER, Türkiye'deki iş ortaklarına tazminat ödeyebilir. Elon Musk, Mars'taki koloniyi nasıl kuracağını açıkladı.

GTA 6 indirip oynamak için sabırsızlıkla bekleyenlere güzel haber. Rockstar Games’in beklenen oyunu GTA 6’nın çıkış tarihi sızdırıldı. Yaklaşık 12,2 milyon aboneye sahip olan Enes Batur, oldukça önemli bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Enes Batur, yaptığı duyuru ile birlikte hesabının devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden koronavirüs için önemli bir duyuru yaptı. Koronavirüs pandemi sınıfına girdi. Xiaomi Redmi Note 9 serisi tanıtıldı.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.

Tamindir'i takipte kalın!