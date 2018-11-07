Alcatel 5 İnceleme

Alcatel 5 1500 ila 2500 tl arasında bir fiyatla geliyor, fiyat aralığı biraz enteresan olsa da bakalım bu parayı hak ediyor mu?

Cihazın dış görüntüsüne baktığımızda çerçevesiz tasarım denendiğini görüyoruz. enteresan bir görüntüsü olan alcatel 5 alttan yok ettiği çerçeveleri maalesef üstte sabit tutmuş. Telefonun ön tarafında ekran, ekranın hemen üstünde iki adet kamera, sensörler ve ahize. Sağ tarafında kilit tuşu ses açma kapama tuşları yer alırken, sol tarafında sadece sim kart çekmecesi yer alıyor. Arka tarafta hemen ortada kamera ve altında ergonomik olarak iyi konumlanmış bir parmak izi okuyucu ve ortasında led flaş yer alıyor. alt bölümde ise usb-c girişi, üst kısımda 3.5 mm jack yer alıyor.



Telefonun işletim sistemi maalesef android 7.1 olarak belirlenmiş ve gücelleme hakkında net bir bilgi yok. eğer bu konuda kafanızda soru işaretleri varsa bir adım geri durabilirsiniz. İşlemcisine baktığımızda, mediatek 6750 ile geliyor ki maalesef bu işlemci biraz düşük kalıyor. 3 GB ram’e sahip alcatel 5 32 gb depolama ile geliyor. Eğer isterseniz microsd kart ile kapasiteyi 128 gb’a kadar arttırmanız mümkün.

Telefonun Geekbench skorları ise bu şekilde

Alcatel 5, 5.7 inçlik ıps lcd bir ekrana sahip, bu ekranı kasaya oranı ise %77.4, oldukça güzel bir ekran kasa oranına sahip olan cihazın ekran çözünürlüğü 720 x 1440 piksel ve ekrandaki piksel yoğunluğu ise 282 ppi maalesef biraz düşük kalıyor. Ekran kalitesi orta düzeyde diyebilirim. Paneldeki piksel yoğunluğunu net bir şekilde görebilmeniz için ekranın içine doğru bir yolculuğa çıkalım ve bakalım pikseller nasıl gözüküyor, bir görelim.

Bu telefonun önemli yeri öndeki kameraları ama öncelikle arka kameradan başlayalım. arkadaki kamera 12 mp f2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera bulunuyor.

ön kameralar ise 13 MP F2.0 + 5 MP değerlerinde ve birazdan göreceğiniz üzere ortalama seviyede bir iş çıkarıyor. Video kaydında ise telefon maksimum Full Hd kayıt yapabiliyor.

Şimdi cihazın fotoğraf ve video testlerini izleyelim ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.



Son değerlendirmemizde alcatel 5 değişik bir deneyim sunuyor. özellikle önde yer alan çift kamera ve arkadaki güzel çekim yapabilen kamerası oldukça başarılı. Performans tarafına baktığımızda ise geekbench skorları bir miktar düşük kalıyor.

Hepinizin merak ettiği oyun performansında ise telefonu zorlayıcı bir oyun olacağını düşündüğüm tekken ve asphalt 9 oyunlarıyla telefonu zorladım ama çok ciddi sorunlarla karşılaşmadım.

Hazır oyundan bahsetmişken telefonun 3000 mah oldukça yeterli bir bataryaya sahip olduğunuda belirteyim. bataryayayla yoğun kullanımda bir günü çıkartmanız çok mümkün değil.cihaz şarj olurken type-c kullanıyor.

Alcatel 5 1500 ila 2500 TL arasındaki enteresan fiyatıyla, fiyatıyla sizleri bekliyor malzeme kalitesi, genel görünümüyle umut verse de satın alınmadan önce düşünülmesi gereken bir ürün. Siz cihazı nasıl buldunuz?

