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  4. Alcatel Idol 5 Kutu Açılışı - Kulaklık Büyük Üzdü

Alcatel Idol 5 Kutu Açılışı - Kulaklık Büyük Üzdü

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Alcatel Idol 5 inceleme videosu öncesinde Alcatel Idol 5 Akıllı Telefonu Kutu Açılımı videomuzda kutu içeriği, kutusundan nelerin çıktığına, Alcatel Idol 5 kulaklığı ve girişi, Alcatel Idol 5 şarj aleti hakkında detaylı bilgilere değindik.

Doğru cihaz ve uygun fiyat konseptiyle ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan Alcatel, yeni telefonu Idol 5 ile karşımıza çıktı. Diğer akıllı telefon üreticilerinin aksine oldukça kısıtlı bir kutlanıcı kitlesine sahip olan şirket, oldukça uygun fiyatlarıyla tercih edilebilirliğini artırmak istiyor.

Detaylı incelemesini kısa bir zaman sonra yapacağımız Alcatel Idol 5'in kutu açılışını sizler gerçekleştirdik. 5.2 inç büyüklüğünde Full HD ekran, 2800 mAh kapasiteli batarya, 16 megapiksel çözünürlüğünde arka ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera özellikleriyle dikkat çeken Alcatel Idol 5,  Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

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