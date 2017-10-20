American Truck Simulator, New Mexico İçeriğiyle Tekrar Bİlgisayarlarımıza Konuk Oluyor

Euro Truck Simulator serisiyle yakından tanıdığımız, simülasyon oyunlarında bir hayli başarılı olan SCS Software, American Truck Simulator oyunu için geliştirdiği New Mexico adlı yein genişleme paketinin ilk videosunu yayınladı.

Geçtiğimiz sene yayınlanan American Truck Simulator, SCS Software'in yayınladığı son simülasyon oyunu, bu nedenle de firmanın geliştirdiği en gelişmiş simülasyon oyunu. Oyun çıktıktan sonra SCS Software, American Truck Simulator için Arizona adlı ücretsiz bir indirilebilir içerik yayınlamıştı ve oyundaki içeriği zenginleştirmeye çalışmıştı. Arizona haricinde herhangi bir harita güncellemesi yayınlanmadı, bunun yerine araç ve araç modifiyeleri içeren farklı küçük indirilebilir içerikler satışa sunuldu. New Mexico içeriği bu anlamda bir hayli kapsamlı bir içerik olacak.

Oyuncular American Truck Simulator New Mexico genişleme paketiyle çöllere yolculuk yapacaklar ve kalabalık olmayan otoyallarda keyifli bir şekilde tırlarını kullanabilecekler. Fakat karşımıza acil uçak inişleri ve kazanlar gibi beklenmedik sürprizler de çıkacak. Bu yüzden farklı şartlara adapte olmamız ve hızlı bir şekilde uyum sağlayarak yolumuza devam etmemiz gerekecek.

American Truck Simulator New Mexico indirilebilir içeriği için kesin bir çıkış tarihi verilmiyor, bunun yerine genişleme paketinin bu sene içinde ilerleyen bir zamanda satışa sunulacağı açıklanıyor. SCS Software, resmi blogunda yeni içeriğin üzerinde rötuş yaptıklarını ifade etmekte. Bu açıklamaya dayanarak New Mexico için çok beklemeyeceğimizi söyleyebiliiriz.

Eğer halen American Truck Simulator oynamadıysanız bu bağlantıyı kullanarak oyunun demosunu indirebilirsiniz: