Apple Kapandı, Elon Musk Geri Vites Yaptı! - Teknoloji Haberleri #88

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Netflix, mobil paketine zam yaptı. TikTok, üzerindeki kara bulutları atmak için harekete geçti. Apple'ın Fransa'daki ayağına büyük ceza kesildi. AVM'ler kapanıyor. NASA göktaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Huawei P40 Lite çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak. Elon Musk koronavirüs ile dalga geçmişti. Şimdi geri adım attı. Musk gerekiyorsa solunum cihazı üretiriz açıklamasını yaptı. Vatandaşların evinde kalması isteniyor. İnternet trafiğinde patlama yaşanıyor.

Temassız ödeme limitleri geçici bir süreliğine artırıldı. İTÜ, 90 dakikada sonuç veren koronavirüs test kiti geliştirdi. Apple, tüm mağazalarını ikinci bir karara kadar kapattı. Netflix ve YouTube görüntü kalitesini düşürüyor. Tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.

Tamindir'i takipte kalın!