Apple, Türkiye'de Yasaklanıyor! - Erdoğan Açıkladı!

Apple, Türkiye'de yasaklanıyor! Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye arasında yaşanan gerilim bitmezken olay bam başka bir boyuta ulaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Apple'ı yasaklama sinyali verdi, detaylar videoda!

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik elektronik ürünlerigündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı sempozyumda ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını söyledi.

Onların iPhone’u varsa, öbür tarafta Samsung var

Yaratılan markaların yüksek teknolojiye dayanacağını ve kendi ürünleriyle Türkiye’nin daha iyi konuma geleceğini kaydeden Erdoğan, iPhone ve Samsung rekabetine de değindi. Erdoğan açıklamasında “Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsungvar, kendi ülkemizde Venus var, Vestel var” açıklamasında bulundu.