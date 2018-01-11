Arabanın Deposunu Benzin Yerine Çamaşır Suyuyla Doldurursanız Ne Olur

Günümüzde benzin ve mazot gibi fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve sonlandırılması için farklı çalışmalar yürütülüyor. Fosil yakıtların gelecekte tükeneceğini biliyoruz, bu nedenle alternatif üretmek zorundayız.

Elektrikli araçlar şu an için fosil yakıt kullanan araçların en büyük alternatifleri. Bunun yanısıra bitkisel yağlar kullanan motorlar da geliştiriliyor. İzleyeceğimiz bu videoda ise bir hayli sıradışı bir kimyasal madde yakıt olarak kullanılıyor.

Hemen hemen hepimizin evinde bulunan çamaşır suyu temizlikte en sık kullandığımız maddeler arasında. Çamaşır suyu ucuz olmasıyla da dikkat çekiyor. Ülkemizde benzinin el yaktığını düşünürsek çamaşır suyunu benzin olarak kullanmak ekonomik bir çözüm olabilir. Peki aracınız çamaşır suyuyla çalışacak mı?

Videoda aracın benzin deposuna bir miktar motor yağı ve bolca çamaşır suyu boşaltılıyor ve sonrasında yola çıkılarak arabanın performansı gözleniyor. Araç, ilk aşamada sorunsuz bir şekilde yol alıyor; fakat araçta çamaşır suyunun kokusu hissediliyor. Uzun bir süre yol alınması dikkat çekmekte.

İlk aşama sonlandıktan sonra bütün çamaşır suyu yine motor yağıyla karıştırılarak depoya boşaltılıyor. Yola çıkılıyor ve araç yol almayı başarıyor. 5 dakika yol alındıktan sonra aracın sınırlarını zorlamak adına gaza basılıyor. Aracı park ettiklerinde motoru açıyorlar ve motordan duman geldiğini görüyorlar, ayrıca motor sesinde de değişim yaşanıyor, yani uzun süre çamaşır suyuyla aracı çalıştırmanın sorun yaratabilmesi muhtemel.

Gördüklerinizi yolda denememenizi önemle hatırlatıyoruz.