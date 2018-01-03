Arabaya Benzin Yerine Sıvı Nitrojen Koyarsanız Ne Olur?

Günümüzde elektrikli araba modelleri giderek yaygınlaşmaya başlasa da benzin ve mazot gibi fosil yakıtları kullanan araçlar halen yollarda büyük çoğunluğa sahip. Peki bu tür fosil yakıt kullanan araçlarda farklı yakıtlar kullanabilir miyiz?

İşte bu sorunun cevabını merak eden TechRax adlı YouTube kanalının sahipleri kendi alternatif yakıt çözümlerini geliştirmişler. Bu çözümün bir hayli sıradışı olduğunu belirtmekte fayda var. -196 derecelik sıcaklığa sahip olan sıvı nitrojen, 1998 model bir BMW Z3 arabada benzin yerine kullanılıyor.

Sıvı nitrojeni daha çok sınırları zorlayan işlemci veya ekran kartı overclock denemelerinde görmeye alışığız. Bu madde dokunduğu yeri dondurabiliyor, overclock denemelerinde ise ortaya çıkan yüksek ısıyı düşürmek için kullanılıyor ve donanımların yanmasını engelliyor. Fakat sıvı nitrojenin araba motorunda nasıl bir etki yaratacağını kestirmek oldukça güç.

Yapılan testte arabanın benzin deposuna sıvı nitrojen boca edildikten sonra yola çıkılıyor ve normal bir şekilde sürüş yapılarak arabanın motorunun iflas edip etmeyeceği gözleniyor. İlginç bir şekilde araba çalışmaya devam ediyor ve herhangi bir sorun ortaya çıkmıyor. Aracı kullanan kişi sürüş esnasında aracın içerisinin bir hayli soğuk olduğunu dile getiriyor.

Araçla bir süre yol alındıktan sonra motor durduruluyor ve tekrar araç çalıştırıldığında motor kontrol uyarı lambası yanıyor. Buna rağmen araca gaz verildiğinde motor çalışıyor.