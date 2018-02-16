Asus Zenfone 4 İnceleme

Asus Zenfone 4 inceleme videosunda telefonun bütün detaylarına yakından bakıyor ve alınır mı alınmaz mı sorunlarının cevaplarını vermeye çalışıyoruz. Çift kameralı akıllı telefon modasına Zenfone 4 modeli ile ayak uyduran ASUS, bakalım neler yapmış. Asus Zenfone 4 ekran kalitesi nasıl? Fiyatı ne kadar? Sistem (donanım) özellikleri nelerdir? gibi sorularınıza yanıt aradığımız videomuzda, Tamindir bey tarafından karşılaştırmalı ve detaylı şekilde incelenen Asus Zenfone 4,performansı, oyun ve batarya performansı açılarından da değerlendiriliyor.

Asus Zenfone 4 (ZE554KL) Özellikleri;

İşlemci: 64-bit Qualcomm® Quad-Core Processor Snapdragon™ 630 @2.2Ghz

Ekran: 5.5-inch FHD(1920 x 1080) IPS display

Depolama: 64GB MicroSD 2 TB

RAM: 4GB LPDDR4

Ana Kamera: 12 MP + 8 MP F/1.8

Ön Kamera: 8 MP F/2.0

Bağlantı: Bluetooth V 5.0 +A2DP +EDR

İşletim Sistemi: Android N with brand-new ASUS ZenUI 4.0

Boyutlar: 155.36 x 75.24 x 7.49 mm

Pil: 3300mAh

Ağırlık: 165 g

Asus Zenfone 4 (ZE554KL) Fiyatı

Asus'un büyük hevesle ve heyecanla piyasaya çıkarttığı Zenfone 4'ün Türkiye fiyatı ise 2699 TL.