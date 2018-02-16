Asus Zenfone 4 İnceleme
Asus Zenfone 4 inceleme videosunda telefonun bütün detaylarına yakından bakıyor ve alınır mı alınmaz mı sorunlarının cevaplarını vermeye çalışıyoruz. Çift kameralı akıllı telefon modasına Zenfone 4 modeli ile ayak uyduran ASUS, bakalım neler yapmış. Asus Zenfone 4 ekran kalitesi nasıl? Fiyatı ne kadar? Sistem (donanım) özellikleri nelerdir? gibi sorularınıza yanıt aradığımız videomuzda, Tamindir bey tarafından karşılaştırmalı ve detaylı şekilde incelenen Asus Zenfone 4,performansı, oyun ve batarya performansı açılarından da değerlendiriliyor.
Asus Zenfone 4 (ZE554KL) Özellikleri;
İşlemci: 64-bit Qualcomm® Quad-Core Processor Snapdragon™ 630 @2.2Ghz
Ekran: 5.5-inch FHD(1920 x 1080) IPS display
Depolama: 64GB MicroSD 2 TB
RAM: 4GB LPDDR4
Ana Kamera: 12 MP + 8 MP F/1.8
Ön Kamera: 8 MP F/2.0
Bağlantı: Bluetooth V 5.0 +A2DP +EDR
İşletim Sistemi: Android N with brand-new ASUS ZenUI 4.0
Boyutlar: 155.36 x 75.24 x 7.49 mm
Pil: 3300mAh
Ağırlık: 165 g
Asus Zenfone 4 (ZE554KL) Fiyatı
Asus'un büyük hevesle ve heyecanla piyasaya çıkarttığı Zenfone 4'ün Türkiye fiyatı ise 2699 TL.
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