Asus Zenfone 5 Lite Ön inceleme - Bütçe Dostu Canavar

Asus’un en yeni akıllı telefonu Zenfone 5 Lite modelinin ön inceleme videosunda, Asus Zenfone serisinin en yeni üyesi olan Asus Zenfone 5 Lite akıllı telefonu yerinde tüm detaylarıyla inceliyoruz. Asus’un en yeni model mobil cihazlarının tasarım ve teknik detaylarını, yerinde incelediğimiz bu videoda bulabilirsiniz.

MWC 2018’de ön incelemesini yaptığımız yeni Asus Zenfone 5 Lite model akıllı telefonu sizler için inceledik.. Sınıfındaki diğer akıllı telefonlar ile aralarındaki hem tasarımsal hem de teknolojik farklarına değindiğimiz ön inceleme videosunda, bu cihazı almalımıyız? Verdiğimiz paranın karşılığını verebilecek mi? En iyi fiat/performans telefonu hangisi? Asus iyi bir cihaz mı? gibi soruları Tamindir Bey’in Barcelona Mobil Dünya Kongresi (MWC 2018)’ndeki Nokia standında hazırladığı, yeni Asus modellerinin ön inceleme videosunda cevaplamaya çalışıyoruz.

Asus Zenfone serisi’nin en yeni ve geniş ekranlı modeli olan Zenfone 5 Lite, 3/4GB bellek ve 32/64GB Hafıza ile piyasaya sunuluyor. Orta segmentinde piyasaya çıkan Zenfone 5 Lite Android 8.0 işletim sistemine sahip. Teknik özellikleri ve donanımı ile maksimum verimi sağlamak için tasarlanmış. Ayrıca Asus Zenfone 5 Lite model akıllı cihazlarda yer alan 6” (1080x2160) ekran çözünürlüğü ve 18:9 ekran oranı cihazları son derece tercih edilebilir kılıyor.

Yeni Asus Zenfone 5 Lite Akıllı Telefonun Özellikleri;

CPU: Snapdragon 430/630

GPU: Adreno 505

Ram: 3/4GB

Bellek: 64GB + Mikro SD kart

Kamera: Arkada çift, önde tek

Batarya: 3300mAh

Yeni Asus modelleri ile ilgili merak edilenleri ön inceleme videosunda bulabilirsiniz. Tamindir Bey’in en yeni ve en güncel ön inceleme, detaylı inceleme ve kutu açılış videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.