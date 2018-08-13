Barış Özcan ile New York'ta Buluştuk!

Samsung Galaxy Note 9 lansmanı için gittiğimiz Amerika Birleşik Devletlerinin New York eyaletinde ülkemize gurur kaynağı olan Barış Özcan ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Kendisine YouTuberlik, Yapay Zeka, Ekonomi ve Neden Amerika'ya taşındı gibi soruları yönelttik. Video boyunca en samimi haliyle sorularımızı cevaplayan Barış Özcan ile yaptığımız buluşmanın tüm detaylarını videoda bulabilirsiniz.

Barış Özcan Kimdir?