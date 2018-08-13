Barış Özcan ile New York'ta Buluştuk!
Samsung Galaxy Note 9 lansmanı için gittiğimiz Amerika Birleşik Devletlerinin New York eyaletinde ülkemize gurur kaynağı olan Barış Özcan ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Kendisine YouTuberlik, Yapay Zeka, Ekonomi ve Neden Amerika'ya taşındı gibi soruları yönelttik. Video boyunca en samimi haliyle sorularımızı cevaplayan Barış Özcan ile yaptığımız buluşmanın tüm detaylarını videoda bulabilirsiniz.
Barış Özcan Kimdir?
- 23.7.1974 İstanbul doğumlu. M.Ü. Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve 1 ocuk babası.
- Abak.us kreatif medya ajans başkanı. Abak.us’ün İstanbul ve New York’ta ofisleri var ve BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, NYMag, TimeOut New York gibi markalarla çalışıyor. Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası yazılım firmalarına danışmanlık ve sosyal medya hizmeti verdi.
- Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe’de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yaptı.
- TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti.
- Kişisel belgesellerini YouTube’da yapmaya devam ediyor. Sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 1.500.000’den fazla kişi 90 milyondan çok kez izledi.
- Bugüne kadar çeşitli kurumlarda ve konferanslarda 600’den fazla konuşma yaptı.
Profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısı.
- YouTube’un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu. #CreatorsforChange adlı bu program için uluslararası projeler üretiyor. Bunlardan bir web dizisi ve kısa filmi olan Scarecrow – Korkuluk toplamda 2 milyon kez izlendi.
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