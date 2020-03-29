Borlu El Dezenfektanı Çıktı, Apple Artık Bedava Dağıtıyor! - Teknoloji Haberleri #89

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Önümüzdeki haftanın ülkemiz için son derece kritik olduğunu vurguladı. Yeni tip koronavirüs bakır yüzeylerde dört saat, karton yüzeylerde yirmi dört saat, plastik yüzeylerde üç gün ve paslanmaz çelik yüzeylerde de üç gün süre ile bulunabiliyor. Kargo paketini bir süre dışarıda bekleterek eve alın.

Polonya hükümeti COVID-19 odaklı olarak karantinaya alınanların sadık olduklarını kanıtlamak üzere vatandaşların belli aralıklarla selfie çekmelerini gerektiren bir uygulama yayınladı. Fransız Haber Ajansı (AFP) tarafından yapılan haberde Türkler tarafından kullanılan kolonya, virüsle mücadelede gizli silah olarak tanımlandı.

Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü veren tüm vatandaşlarına Netflix aboneliği hediye edeceğini duyurdu. Videomuzu izleyerek tüm teknolojik gelişmelerden haberdan olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.

Tamindir'i takipte kalın!