Bu Telefonlar Size Hediye! #2

Sizlere Nokia 5.1 Plus ve Samsung Galaxy M20 modeli iki adet akıllı telefonu hediye ediyoruz. Tamindir Bey hediyeleri nasıl kazanacağınızı videoda anlatmakta. Yapmanız gerekenler oldukça basit. Sizler de hediyelerden birine sahip olmak için videomuzu izleyebilir ve yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

Akıllı Telefon Hediye Ediyoruz!

Samsung Galaxy M20 akıllı telefonu YouTube kanalımızın Katıl bölümüne katılarak kazanabilirsiniz.

Nokia 5.1 Plus modelini ise Instagram sayfamızda yapmış olduğumuz yarışmaya katılarak kazanabilirsiniz. Hemen aşağıdan Instagram'da paylaştığımız gönderiye bakabilir ve yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

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Samsung Galaxy M20 Özellikleri

6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan Samsung Galaxy M20 modelinde, Exynos 7904 çip seti bulunuyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunan cihazın batarya kapasitesi ise 5.000 mAh. Arka tarafından 13MP ve 5MP olmak üzere iki farklı kamera bulunan telefonun selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8MP çözünürlüğünde.

Nokia 5.1 Plus Özelikleri

Cihaz 5.86 inç IPS LCD ekranında 720 x 1520 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek MT6771 (Helio P60) yonga setinden alan Nokia 5.1 Plus, grafik tarafında ise Mali-G72 MP3’ü kullanıyor. 3 / 4GB RAM ve 32 / 64GB genişletilebilir depolama seçenekleriyle gelen cihaz, 3060mAh değerinde bir bataryaya sahip. Nokia 5.1 Plus’ın arka yüzünde 13MP + 5MP çift kamera kurulumu, ön yüzünde ise 8MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun çip setinde bulunan yapay zeka desteği, yüz tanımada derin öğrenme ve gerçek zamanlı fotoğraf iyileştirme fırsatı sunuyor.