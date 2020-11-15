Bu Telefonlar Size Hediye!

Sizlere TCL 10 PLUS ve TCL 10 L modeli iki adet akıllı telefonu hediye ediyoruz. Tamindir Bey hediyeleri nasıl kazanacağınızı videoda anlatmakta. Yapmanız gerekenler oldukça basit. Sizler de hediyelerden birine sahip olmak için videomuzu izleyebilir ve yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

Akıllı Telefon Hediye Ediyoruz!

TCL 10 Plus akıllı telefonu YouTube kanalımızın Katıl bölümüne katılarak kazanabilirsiniz.

TCL 10 L modelini ise Instagram sayfamızda yapmış olduğumuz yarışmaya katılarak kazanabilirsiniz. Hemen aşağıdan Instagram'da paylaştığımız gönderiye bakabilir ve yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

TCL 10 Plus Özellikleri

Akıllı telefon tasarımı ile göz dolduruyor özellikleri ile de dikkat çekiyor. TCL 10 Plus, Full HD+ çözünürlüğünde 6.47 inç AMOLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihaz 4.450 mAh bataryadan besleniyor ve Qualcomm Quick Charge 3.0 Hızlı Şarj (15W) teknolojisini destekliyor.

TCL 10 Plus'ın arka tarafında 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel geniş açı lens, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel kamera bizleri karşılıyor.

TCL 10 L Özellikleri

6.53 inç ekrana sahip olan TCL 10L, gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. Akıllı telefonda 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta. Depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 256GB'a kadar artırılabilmekte.

TCL 10L'nin arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 MP Ana kamera + 8 MP Ultra Geniş Açı + 2 MP Makro Kamera + 2 MP Derinlik. Cihazın ön kısmına baktığımızda ise bizleri 16MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılamakta. 4.000 mAh bataryadan beslenen TCL 10L, Type-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.