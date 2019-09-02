BÜTÜN OFİS ÜSTÜNDEN GEÇTİK! - Casper Via G4 Dayanıklılık Testi!

Casper VIA G4 dayanıklılık testi videosunda Casper'ın orta seviye akıllı telefonu VIA G4'e ekran çizilme testi, kasa testi ve dayanıklılık testi yaptık. Casper'ın Türkiye'de 7 bölgede hizmet veren 1 saatte teknik servis hizmetini denemek üzere Casper'ın İzmir servisini ziyaret ettik ve yaşadığımız her şeyi bu videoda sizlere aktardık.

Casper VIA G4 Teknik Özellikleri

Damla V çentik ile gelen Casper VIA G4, 6.2 inç büyüklüğündeki ekranında 720 x 1520 (HD+) piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 82 ekran - kasa oranına sahip olan akıllı telefon, yeni tasarım dizaynı ile kullanıcılara oyun oynarken veya video izlerken çok daha fazla ayrıntıyı yakalayabilme imkanı sunuyor. Gücünü MediaTek MT6762 (Helio P22) yonga setinden alan telefon, 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip. Telefonun 13MP çözünürlüklü sensörüne, 2 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü eşlik ediyor. Öndeki çentiğinde 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunduran cihaz, 3.500mAh değerinde bataryaya ev sahipliği yapıyor. Aynı segmentteki benzerlerine göre iki kat daha fazla batarya ömrü sağlayan Casper VIA G4, tek şarj ile ortalama 1.5 - 2 gün kullanım deneyimi vadediyor.

Casper VIA G4 Fiyatı