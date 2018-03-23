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  4. Canon EOS M5 inceleme - Aradığınız Her Şey Bir Arada!

Canon EOS M5 inceleme - Aradığınız Her Şey Bir Arada!

Serin Üçer
Serin Üçer - | Tamindir TV
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Canon EOS M5 detaylı inceleme videosunda, Canon’un fotoğraf makinası piyasasına vuracak gelişmiş ve estetik fotoğraf makinesini tüm detaylarıyla inceliyoruz. Canon EOS M5 model fotoğraf makinesini optik (lens) ve teknik detaylarını incelediğimiz videomuzda, yepyeni EOS M5 modeliyle çıtayı yükselten Canon’un en yeni ürününü sizler için masaya yatırıyoruz.

Compakt (kompakt) makineler ile DSLR makinelerin çok iyi bir sentezi olan EOS M5, 2018 yılında Canon tarafından karşımıza çıkarılan en yeni ve kompakt modelde dijital fotoğraf teknolojisini ve tasarımı bir adım öteye taşıyor. Canon EOS M5 görüntü kalitesi nasıl? Fiyatı ne kadar? Sistem (teknik) özellikleri nelerdir? Hangi lens seçenekleri mevcut? Hafıza seçenekleri ve barındırdığı teknolojiler neler? gibi sorularınıza yanıt aradığımız videomuzda, Tamindir bey tarafından detaylı şekilde incelenen Canon EOS M5, iç ve dış mekan kullanımı için parformansının yanı sıra, makro ve uzak çekim ile hareketli fotoğraf ve video çekim kalitesi açısından da değerlendiriliyor.

Canon EOS M5 Özellikleri;

24.2 Megapixel
7 FPS AF (Fual Pixel CMOS AF)
5 Axis Digital IS
60P Full HD Video
Wifi / NFC
Bluetooth
Güçlü Digic 7 Görüntü İşlemcisi
3.2 inç Dokunmatik ve Eğilebilen Yüksek Çözünürlüklü Ekran


Canon EOS M5 Kompakt ve DSLR sentesi fotoğraf makinesi ile ilgili detaylı bilgileri bu inceleme videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel incelemeler ve Tamindir Bey’in en yeni videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.

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