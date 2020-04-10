Casper'dan Gırtlak Dolu Bilgisayar Sipariş Ettik! (Konfigürasyon Sistemi Nasıl Çalışıyor?)

Casper tarafından hayata geçirilen dilediğiniz modeli konfigürasyon edebilme deneyimini videomuzda sizlere aktarıyoruz. Casper'ın resmi internet sitesi üzerinden istediğimiz özelliklerde bir bilgisayar sipariş ediyor ve 3 gün içerisinde teslim edilip edilmediğini test ediyoruz.

Casper.com.tr üzerinden istediğiniz özellikte bir bilgisayarı kolayca satın alabilir ve hayal ettiğiniz bilgisayara sahip olabilirsiniz. Casper'ın resmi internet sitesi üzerinden bir bilgisayar satın aldığınızda ömür boyu ücretsiz performans bakım hizmeti sizlere sunulmakta.

Casper belirli durumlarda yerinde servis imkanı da sunmakta. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!