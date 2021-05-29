Casper Excalibur E600 İnceleme Videosu

Ramazan Tugay Kahraman -
Casper Excalibur E600 inceleme videosu içerisinde sizlere birçok detay verdik. Masaüstü bilgisayarın donanımı ile başladığımız videoda, performansı da ele aldık. Çeşitli benchmark testleri ile başladığımız performans testlerine oyunlarla devam ettik.
Casper Excalibur E600'un GTA 5 ve Cyberpunk 2077 performansına yakından göz attık. Her iki oyunda da çok iyi performans veren bilgisayarın donanımsal özellikleri ise aşağıdaki gibiydi.
Casper Excalibur E600 Özellikleri
- E60Y.114F-2QT0A-WRE
- Excalibur E600 kasa
- GIGABYTE GAMING X Z590 Anakart
- 11400F Intel Core 11.Nesil İ5 işlemci
- 32GB Ballistix 3600MHZ RGB RAM
- 1TB NVME M2 SSD
- NVIDIA RTX3060TI 8GB Ekran kartı
- 1200Mbps Wifi
- 240mm kapalı sıvı soğutma
- 850W power supply
YORUMLAR