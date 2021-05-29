Casper Excalibur E600 İnceleme Videosu

Casper Excalibur E600 inceleme videosu içerisinde sizlere birçok detay verdik. Masaüstü bilgisayarın donanımı ile başladığımız videoda, performansı da ele aldık. Çeşitli benchmark testleri ile başladığımız performans testlerine oyunlarla devam ettik.

Casper Excalibur E600'un GTA 5 ve Cyberpunk 2077 performansına yakından göz attık. Her iki oyunda da çok iyi performans veren bilgisayarın donanımsal özellikleri ise aşağıdaki gibiydi.

Casper Excalibur E600 Özellikleri