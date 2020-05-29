Hayalleri Gerçek Yapan Bilgisayar - Casper Excalibur E600!

Casper Excalibur E600 inceleme videomuz ile karşınızdayız. Casper Excalibur E600 inceleme videomuzda üst düzey oyuncular ve iş amaçlı kullanım için bir bilgisayar arayan kullanıcıları mutlu edecek modelin tüm özelliklerini sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Casper Excalibur E600 Özellikleri

Casper Excalibur E600'ün özelliklerini istediğiniz gibi konfigüre edebilirsiniz. 8 GB RAM'den 64 GB RAM'e kadar seçim yapabilir, depolama alanını ve işlemciyi de yine aynı şekilde seçebilirsiniz. Sistem konfigüratöründe, modelin özelliklerini dilediğiniz gibi yükseltebilir veya düşürebilirsiniz.

İşlemci sistemi, ekran kartı, RAM, SSD ve HDD, aksesuarlar gibi konularda birçok seçeneğe sahip olurken, birbirinden farklı performans seçenekleriyle kişiye özel bilgisayarınızı üretebilirsiniz.

Bilgisayar konfigürasyon edebilmenin günümüzde en efektif hali diyebileceğimiz bir sistem ile karşımıza çıkan Casper, hayalinizdeki bilgisayarı yaklaşık 3 gün içerisinde belirttiğiniz adrese gönderiyor.

Bilgisayar hakkındaki detaylara inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz. Casper'ın resmi internet sitesindeki sayfasına da buradan ziyaret edebilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!