200Hz Casper Excalibur 23.8" İncelemesi: Fiyat Performans Monitörü

200Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi, ince çerçeveler, ekran kalitesi ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Casper Excalibur 23.8" neler sunuyor? Casper Excalibur 23.8" incelemesi ile kavisli ekrana sahip oyun monitörüne yakından göz atacağız.

Casper Excalibur 23.8" İncelemesi

23.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Casper Excalibur monitörün 27 inç ekran büyüklüğüne sahip versiyonu da bulunuyor. Full HD çözünürlük sunan monitörün kavisli yapısı daha rahat kullanım sağlıyor.

Tasarım konusunda çok başarılı bir iş çıkaran Casper Excalibur, sahip olduğu çok ince çerçeveler ile dikkat çekiyor. İnce çerçeveler, monitörün şık bir görünüme sahip olmasını mümkün hâle getiriyor. Monitörün ön ve arka yüzeylerinde Excalibur yazısı yer alıyor.

Monitörün montajı da oldukça pratik. Bu sayede monitörün ayaklarını oldukça kolay şekilde takabiliyorsunuz. Bağlantı tarafında ise güç girişi, 144Hz HDMI portu, 200Hz DP portu ve ses girişi yer alıyor. Monitörün arka sağ köşesinde ise çeşitli tuşlar bulunuyor. Menüyü kontrol edebilmenizi sağlayan tuşlara çok rahat şekilde erişebiliyorsunuz.

Çok başarılı bir oyuncu monitörü olan Casper Excalibur 1ms tepki süresi ve 200Hz yenileme hızı sunuyor. Video oyunları için yenileme hızı önemli bir yere sahip. Örneğin bilgisayarınızın oyunda 90 FPS değerlerine ulaştığını varsayalım. Monitörünüz 60Hz ise 90 FPS değerini görseniz bile aslında 60 FPS'te oynarsınız.

Bunun sebebi ise monitörün kendini yenileme hızının 60Hz olmasıdır. Dolayısıyla yüksek FPS değerlerine çıkmak istiyorsanız yüksek yenileme hızına sahip monitörler tercih etmelisiniz. Casper Excalibur'da 200Hz yenileme hızını kullanabilmek için Windows ayarlarından bu değeri seçmeniz gerektiğini belirtelim.

300 nit parlaklığa sahip olan üründe VA panel tercih edilmiş. Ekran panelinin renk yoğunluğu ve renk doygunluğu gayet iyi durumda. Nivida G-Sync ve AMD FreeSync teknolojilerini destekleyen monitör üst düzey oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca film ve dizilerin de hiçbir detayı kaçırmadan çok keyifli bir şekilde izlenebilmesini sağlıyor.

Monitörde mavi ışık filtreleme özelliği de bulunuyor. Bu özelliği ayarlardan çok kolay bir şekilde aktif hâle getirebiliyorsunuz.

Casper Excalibur 23.8" Özellikleri

200Hz ekran yenileme hızı

1 ms tepki süresi

27 inç / 23.8 inç ekran büyüklüğü

1920 x 1080 piksel çözünürlük

300 nit parlaklık

Mavi ışık filtreleme

HDR efekt teknolojisi

Editörün Yorumu

İnce çerçeveleri sayesinde çok şık bir görünüme sahip olan Casper Excalibur sunduğu özellikler sayesinde oyun oynarken ve bir şeyler izlerken üst düzey deneyim elde etmenizi sağlıyor. Eğer yakın zamanda bir monitör satın almak istiyorsanız uygun fiyatıyla dikkat çeken Casper Excalibur 23.8" monitörü göz önünde bulundurabilirsiniz.