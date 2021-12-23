Casper G911 Oyun Testi! Özellikleri ve Performansı:

Tamindir YouTube kanalı üzerinden yayınladığımız son videoda Casper G911 oyun testi yaptık. İçerisinde harika donanımlar bulunan bu canavarı, sonuna kadar zorladık. Videomuzda en yükske ayarlarda Intel i9 ve RTX3080 barındıran bilgisayarın tüm performansını da ortaya çıkarmış oldu.

Türkiye merkezli donanım üreticisi Casper, uzun süredir dizüstü bilgisayarlar konusunda başarılı işler yapıyor. Son zamanlarda oyuncu bilgisayarları konusunda da ürün çeşitliliğini geliştiren şirket, en üst donanımlara sahip modellerini de piyasaya sürüyor. Bu modellerden bir tanesi olan Casper G911, halihazırda satın alabileceğiniz en iyi işlemci ve ekran kartını kullanıyor.

Hemen aşağıda G911'in tüm özelliklerini bulmanız mümkün. Böylesine devasa donanımsal özelliklere sahip olan bir bilgisayara dair en çok merak edilen detayların başında ise oyun performansı geliyor kuşkusuz. Kullanıcılar böylesine bir makineyi satın aldıklarında nasıl bir performans alacaklarını da merak ediyorlar. Hazırladığımız videoda ise bunların tüm detaylarını görebilirsiniz.

Onur'un hazırladığı bu harika içerikte, hem oyunları oynarken kullandığımız ayarları görebilirsiniz hem de bu donanımın bu ayarlarda verdiği FPS değerlerine göz atabilirsiniz.

Casper Excalibur G911 Özellikleri ve Fiyatı