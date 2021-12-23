Casper G911 Oyun Testi! Özellikleri ve Performansı:
Casper G911 oyun testi videomuz ile sizlere Casper'ın son canavarı hakkında bütün bilgileri vermeye çalıştık. Casper G911 performansı ortaya çıktı.
Tamindir YouTube kanalı üzerinden yayınladığımız son videoda Casper G911 oyun testi yaptık. İçerisinde harika donanımlar bulunan bu canavarı, sonuna kadar zorladık. Videomuzda en yükske ayarlarda Intel i9 ve RTX3080 barındıran bilgisayarın tüm performansını da ortaya çıkarmış oldu.
Türkiye merkezli donanım üreticisi Casper, uzun süredir dizüstü bilgisayarlar konusunda başarılı işler yapıyor. Son zamanlarda oyuncu bilgisayarları konusunda da ürün çeşitliliğini geliştiren şirket, en üst donanımlara sahip modellerini de piyasaya sürüyor. Bu modellerden bir tanesi olan Casper G911, halihazırda satın alabileceğiniz en iyi işlemci ve ekran kartını kullanıyor.
Hemen aşağıda G911'in tüm özelliklerini bulmanız mümkün. Böylesine devasa donanımsal özelliklere sahip olan bir bilgisayara dair en çok merak edilen detayların başında ise oyun performansı geliyor kuşkusuz. Kullanıcılar böylesine bir makineyi satın aldıklarında nasıl bir performans alacaklarını da merak ediyorlar. Hazırladığımız videoda ise bunların tüm detaylarını görebilirsiniz.
Onur'un hazırladığı bu harika içerikte, hem oyunları oynarken kullandığımız ayarları görebilirsiniz hem de bu donanımın bu ayarlarda verdiği FPS değerlerine göz atabilirsiniz.
Casper Excalibur G911 Özellikleri ve Fiyatı
- İşlemci: 11. Nesil Intel Core i9 11980HK / 11. Nesil Intel Core i7 11800H
- İşletim Sistemi: Windows 10 Pro / Windows 10 Home Single Language / FreeDOS
- Ekran: 16.0 inç QHD IPS 165Hz 5ms 100% sRGB 500NIT
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX3080 16GB 256 Bit GDDR6 / NVIDIA GeForce RTX3070 8GB 256 Bit GDDR6 / NVIDIA GeForce RTX3060 6GB 192 Bit GDDR6
- RAM: 8 GB DDR4 / 64 GB DDR4 / 32 GB DDR4 / 16 GB DDR4
- Depolama Alanı: 500GB M.2 SSD PCle 3.0 / 2TB M.2 SSD PCle 3.0 + 2TB M.2 SSD PCle 3.0 / 2TB M.2 SSD PCle 3.0 / 1TB M.2 SSD PCle 3.0
- Batarya: 4cell 64Whr
- Adaptör: 230 Watt
- Kamera: 720P HD 1MP
- İncelik: 27.3 mm
- Ağırlık: 2,5 kg
- Portlar: USB 3.1*3 / USB C*1 (Thunderbolt 4) / HDMI*1 / Mini Display*1 / RJ45 LAN*1 / Mikrofon*1
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