Hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için harika bir dizüstü bilgisayar modeli olan Casper Nirvana F500, sahip olduğu şık tasarım ve uzun batarya ömrüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Casper Nirvana F500 incelemesi ile dizüstü bilgisayarı detaylı bir şekilde ele aldık.

Yakın zamanda yeni bir laptop satın almayı planlıyorsanız ancak kararsız kaldıysanız ister hazırladığımız inceleme videosunu izleyebilir isterseniz inceleme yazımıza göz atabilirsiniz. Böylelikle Casper tarafından piyasaya sürülen Nirvana F500 isimli yeni dizüstü bilgisayar modeli hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Casper Nirvana F500 İncelemesi

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Casper Nirvana F500, IPS ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 250 nit parlaklık sunuyor. IPS panel farklı açılardan renk kaybı yaşanmasının önüne geçerken Anti-Glare özelliği ise ekran yansımayı önler. Böylelikle üst düzey ekran deneyimi elde edersiniz.

Casper tarafından piyasaya sürülen PC'de 8,3 mm kalınlığında çerçeve bulunuyor. Bilgisayarda yer alan ince çerçeveler, bilgisayarın modern bir görünüme sahip olmasını mümkün hâle getirirken aynı zamanda kullanıcılara geniş bir alan sunuyor.

Nirvana F500'de Smart Battery (Akıllı Batarya) özelliği bulunuyor. Çoğu dizüstü bilgisayar tamamen dolana kadar yüksek akımla şarj olurken F500, bataryanın doluluğu belli bir düzeye geldiğinde akımı düşürüyor ve böylelikle düşük akımla dolum işlemini gerçekleştiriyor.

F500 modelinin bataryası, sürekli olarak yüksek akıma maruz kalmadığından dolayı rakiplerine kıyasla daha uzun kullanım ömrüne sahip olur. Bilgisayar ayrıca 8 saate kadar batarya ömrü sunuyor. Bu sayede PC'yi gün içerisinde durmadan şarj etmenize gerek kalmıyor.

19,9 mm kalınlığındaki laptop sadece 1,7 kilogram ağırlığında. Bu, bilgisayarın çok kolay bir şekilde taşınabilmesini mümkün hâle getiriyor. Eğer PC'yi ofise ya da okula götürmek istiyorsanız ağırlık konusunda herhangi bir sorun yaşamadan taşıyabilirsiniz.

Nirvana F500'ün depolama tarafında yüksek okuma ve yazma hızları ile dikkat çeken M.2 NVMe SSD yer alıyor. Bilgisayarın işlemci tarafında Intel Core i3-1115G4 ve Intel Core i5-1135G7 olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor.

Intel Core i3 işlemcisinin yer aldığı versiyonda Intel UHD Graphics G4 dahili ekran kartı, Intel Core i5'in bulunduğu sürümde ise Iris Plus G7 dahili ekran kartı mevcut.

Editörün Yorumu

Çok şık bir görünüme sahip olan Capser Nirvana F500, uzun batarya ömrü, Smart Battery özelliği ve taşınabilirlik konularında ön plana çıkıyor. Bilgisayarı gün içerisinde kolayca yanınızda gezdirebilir ve uzun süre boyunca şarj endişesi yaşamadan kullanabilirsiniz.

Eğer yakın zamanda bir dizüstü bilgisayar modeli satın almak istiyorsanız Nirvana F500 okul, iş ve multimedya konularında ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Casper Nirvana F500 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Ekran Paneli: IPS

Ekran Parlaklığı: 250 nit

İşlemci: Intel Core i3-1115G4 / Intel Core i5-1135G7

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics G4 (i3) / Iris Plus G7 (İ5)

RAM: 4 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB DDR4

Depolama: 250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB M.2 SSD PCIe 3.0

Kamera: 720p 2MP

Ağırlık: 1,7 kg

Portlar: USB3.2 Gen1 x 2 / USB 2.0 x 1 / HDMI x 1/ TF Card x 1 / Mikrofon x 1

Casper Nirvana F500 Fiyatı

9.425 TL

Casper Nirvana F500 isimli dizüstü bilgisayar modelinin başlangıç fiyatı 9 bin 425 TL'dir. Bilgisayarı Casper sitesi üzerinden özelleştirebilmeniz mümkün. PC'deki işlemci, RAM, işletim sistemi gibi seçenekleri değiştirmek istediğinizde fiyat artacaktır.