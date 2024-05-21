Casper Nirvana Z100 İncelemesi: İnce, Hafif ve Güçlü Laptop!

Casper Nirvana Z100 incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğuna yakından göz atacağız. Gün içerisinde kolayca taşınabilen laptop güçlü performans ve uzun pil ömrü sunarak sorunsuz bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Casper Nirvana Z100 İncelemesi

Günlük ve profesyonel ihtiyaçlar için ideal bir seçenek olan Casper Nirvana Z100, sahip olduğu şık görünüm ile kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Bilgisayar şık tasarımın yanı sıra dayanıklılığıyla da öne çıkıyor.

14,9 mm kalınlığında olan dizüstü bilgisayar 1,25 kilogram ağırlığında. Laptop çok hafif ve ince yapısı sayesinde gün içerisinde çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Bu sayede okula, ofise veya tatile giderken bilgisayarı taşımak sorun olmuyor.

14 inç ekran büyüklüğüne sahip laptop 2K çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor. Yakında sunulacak OLED ekran seçeneği ise 2.5K çözünürlük ve 400 nit parlaklık vadediyor. Ekrandaki mat yüzeyin parlamayı önleyerek daha rahat bir kullanım imkânı sunduğunu da belirtmek gerekiyor.

13. nesil Intel Core i5 1335U işlemcisi sayesinde yüksek performans sağlayan bilgisayarda 16 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD bulunuyor. SSD, 5000 MB/s okuma ve 3600 MB/s yazma hızlarına sahip. Bu, hızlı veri transferi dahil çeşitli avantajlar sunarak kullanımı daha keyifli hâle getiriyor.

Laptopta iki adet Type-C portu, bir adet stereo jack girişi, bir adet HDMI çıkışı ve bir adet USB 3.0 portu yer alıyor. Type-C portundan şarj edilebilen bilgisayar pil ömrü konusunda da çok başarılı bir performans sergiliyor.

Hızlı şarj teknolojisini destekleyen bilgisayar 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Böylece gün içerisinde bilgisayarı sık sık şarj etme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Kesintisiz kullanım deneyimi verimliliğe de olumlu katkı sağlıyor.

Bilgisayarda Dolby Audio sertifikasını içeren hoparlörler mevcut. Bu hoparlörler, bilgisayar üzerinden dizi, film ve video izlemeyi oldukça keyifli hâle getirerek deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Bilgisayardaki 2 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera başarılı bir performans sergiliyor. Böylece laptop üzerinden görüntülü görüşmeler sorunsuz şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Casper Nirvana Z100 Özellikleri

İşlemci : Intel Core i5 1335U (13. nesil)

: Intel Core i5 1335U (13. nesil) RAM : 16 GB LPDDR5

: 16 GB LPDDR5 Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD Ekran : 14 inç, 2K çözünürlük, 300 nit parlaklık (OLED seçeneği yakında)

: 14 inç, 2K çözünürlük, 300 nit parlaklık (OLED seçeneği yakında) Ağırlık : 1,25 kg

: 1,25 kg Kalınlık : 14,9 mm

: 14,9 mm Bağlantılar : 2x Type-C, 1x stereo jack, 1x HDMI, 1x USB 3.0

: 2x Type-C, 1x stereo jack, 1x HDMI, 1x USB 3.0 Pil Ömrü: 12 saat

Casper Nirvana Z100 Fiyatı

Casper Nirvana Z100 isimli dizüstü bilgisayar modeli 27.295 TL fiyat etiketiyle satılıyor.