Casper Via F20 inceleme videosu yayında. Videomuzda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Casper'ın yerli akıllı telefon modeline yakından bakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Casper Via F20 İnceleme Videosu

Casper, geçtiğimiz haftalarda ilk yerli üretim modeli akıllı telefonunu satışa sunmuştu. Akıllı telefon elimize ulaştı ve tüm detayları ile inceledik. Casper Via F20'nin teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran : 6,55 inç IPS In-cell

: 6,55 inç IPS In-cell Ekran parlaklığı : 440 NiT

: 440 NiT İşlemci : MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz 8 çekirdekli

: MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz 8 çekirdekli Hafıza : 128GB Dahili Hafıza / 4GB RAM

: 128GB Dahili Hafıza / 4GB RAM Artırılabilir hafıza : 256 GB

: 256 GB Kamera MP : Arka: 48MP+5MP+2MP+2MP Ön: 8 MP

: Arka: 48MP+5MP+2MP+2MP Ön: 8 MP İşletim sistemi : Android 10

: Android 10 Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Ağırlık : 194 gr.

: 194 gr. Renk seçenekleri : Platin Beyazı, Platin Mavisi, Platin Yeşili

: Platin Beyazı, Platin Mavisi, Platin Yeşili Grafik işlemci : PowerVR GE8320

: PowerVR GE8320 Wi-fi : 802.11 a/b/c/g/n

: 802.11 a/b/c/g/n Boyut : 162mm*76.8 mm*9 mm

: 162mm*76.8 mm*9 mm Fiyat: 2.699 TL

6.55 inç IPS In-cell ekran ile gelen Casper Via F20, 440 NiT ekran parlaklığı ve çerçevesiz Hole LCD ile %89 ekran gövde oranına sahip. 1600’e 720 ekran çözünürlüğüne sahip F20, fotoğraf ve video çözünürlüğünü artırıyor.

Gücünü MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz 8 çekirdekli işlemciden alan cihaz grafik tarafında ise PowerVR GE8320'den destek alıyor. Şirkete göre, ARM Cortex-53 çekirdeği barındıran işlemci ile rakiplerine göre cihaz %70’e varan üstünlük sağlayarak saliseler içerisinde işlem kalitesi sunuyor.

Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer almakta. Akıllı telefonun arka tarafında 4 adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48MP+5MP+2MP+2MP. Ön kısımda ise 8 MP çözünürlüğünde sensör yer alıyor. Akıllı telefonda 14 farklı çekim modu yer aldığı da paylaşıldı.

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