Casper VIA X20 İnceleme - Vites Yükseltmişler!

Casper VIA X20 inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Casper VIA X20 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Casper VIA X20 İnceleme Videosu

6,53 inç FHD+ sonsuz ekrana sahip olan Via X20 gücünü Mediatek Helio P70 2.1Ghz+2.0 Ghz 8 çekirdekli işlemciden alıyor. Grafik tarafında ise cihaza Mali-G72 MP3 GPU eşlik ediyor.

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunan cihazın arka tarafında geniş açılı, makro ve bokeh çekimler için farklı sensörler bulunuyor. VIA X20’nin geniş açılı kamerasında Sony IMX586 sensörü kullanılırken, kamera 48 MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğünde. Makro kamera ve bokeh için 2 MP çözünürlüğünde birer sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 25MP'lik sensör bulunmakta. Via X20 4.510 mAh bataryadan beslenmekte.

Casper Via X20 Özellikleri

Ekran: 6,53 inç FHD+ sonsuz ekran

Ekran parlaklığı: 400 NIT

İşlemci: MTK Helio P70 2.1Ghz+2.0 Ghz 8 çekirdekli

Grafik işlemci: Mali-G72 MP3

Hafıza: 128GB Dahili Hafıza / 6GB RAM LPDDR4x

Artırılabilir hafıza: 512 GB

Kamera MP: Arka: 48+8+2+2 MP Ön: 25 MP

Wi-fi: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 4.510 mAh

Ağırlık: 190 gr.

Boyut: 163.73 * 77.1 * 8.8mm

Renk seçenekleri: Premium Mavi

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