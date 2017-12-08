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  4. Death Stranding'in "Ne İzledim Ulan Ben?" Dedirten Dünya Prömiyeri

Death Stranding'in "Ne İzledim Ulan Ben?" Dedirten Dünya Prömiyeri

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Metal Gear serisinin yaratıcısı ve Silent Hills projesindeki başarısıyla dikkat çeken Hideo Kojima ve ekibi, heyecanla beklenen oyunları Death Stranding'in prömiyerini The Game Awards 2017 sırasında yaptı.

Kojima, Metal Gear Solid V: Phantom Pain'i ve Silent Hills P.T.'yi yayınladıktan sonra Konami ile yollarını olaylı bir şekilde ayırmıştı. Sonrasında ise kendi oyun stüdyosunu kuran Hideo Kojima hiç zaman kaybetmeden yeni korku oyunu projesi için kolları sıvamıştı. Death Stranding, bir hayli ilginç bir oyuncu kadrosuna ve daha da ilginç bir hikayeye sahip bir oyun olacak gibi görünüyor. The Game Awards 2017'de yayınlanan bu yeni Death Stranding videosu "yok artık" dedirten türde bir video olmuş. 

Daha önceden Death Stranding için 2 farklı kısa tanıtım videosu paylaşılmıştı. Bu videolardan birinde, The Walking Dead dizisindeki Daryl rolüyle yakından tanıdığımız Norman Reedus garip bir yerde bir bebek ile birlikte görüntülere yansıyordu. Diğer Death Stranding tanıtım videosundaki isimler de şok ediciydi, ünlü yönetmen Guillermo Del Toro ve Hannibal dizisinin Dr. Lecter'i Mads Mikkelsen bu videoda karşımıza çıkmıştı. 2. video da oyunun hikayesi hakkında hiçbir ipucu vermiyor, bizi soru işaretleriyle bırakıyordu.

İzleyeceğiniz Death Stranding prömiyer videosu, şu ana kadar The Game Awards'a yayınlanmış en uzun prömiyer videosu olarak tarihe geçti. Videoda çamurdan ve görünmez yaratıklar, tüp içindeki garip bir bebek, radyoaktif serpinti alanına benzeyen bir bölge ve koruyucu kıyafetler giyen karakterler bir araya gelmiş. Videonun seslendirmesini de yapan Norman Reedus yine baş rolde. Videonun sonunda bir patlamadan bahsediliyor, bu da Death Stranding'in bir nükleer felaket ile ilgisi olabileceğinin ipucunu vermekte. Yine de video bize halen oyunun hikayesi hakkında detaylı bilgi vermiyor. Kojima'nın hayal gücü, önceki oyunlarında da olduğu gibi bu oyunda da zirvesinde.

Death Stranding'in daha önceden PC'ye de çıkış yapacağı açıklanmıştı. Bu videoda oyunun PlayStation 4'e özel bir oyun olduğu vurgulanmakta. Death Stranding'i PC'lerimizde oynamak için bir süre beklememiz gerekebilir, oyunun ilk olarak PS4 platformuna çıkacağını kestirmek zor değil.

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ETİKETLER : korku oyunu Hideo Kojima Death Stranding

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