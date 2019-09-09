Dünyanın En Sağlam Telefonu! - Nokia 800 Tough İnceleme

IFA 2019 turumuz devam ediyor, bu sefer Nokia standındayız. Nokia 800 Tough inceleme videosunda Nokia tarafından tanıtılan ve dünyanın en sağlam telefonu olarak lanse edilen Nokia 800 modelini tüm detaylarıyla size aktarıyoruz. Nokia 800 Tough kamerası, işletim sistemi ve malzeme kalitesi hakkındaki bir çok konuya bu videoda değiniyoruz.

Nokia 800 Tough Özellikleri

Ekran: 2.4 inç, 240 x 320 piksel, 167ppi

İşlemci: Qualcomm 205, 4 Çekirdek, 1100MHz

Depolama: 4GB + microSDHC

Kamera: 2MP

Batarya: 2100 mAh (14.3 saat 3G konuşma süresi)

Boyut ve Ağırlık: 145.4 x 62.1 x 16.11 mm), 161 g

Renk: Siyah çelik, Çöl kumu

Dayanıklılık: Su, Toz, Darbe, Sıcaklık; IP 68; MIL-STD-810 sertikalı

Nokia 800 Tough Fiyatı

Nokia 800 Tough, Ekim ayında 109 Euro fiyat etiketiyle Avrupa bölgesinde satışa çıkacak.