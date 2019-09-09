Efsane Geri Döndü! - Samsung Galaxy Fold 5G İnceleme

Samsung Galaxy Fold 5G inceleme videosunda Samsung'un merak edilen katlanabilir akıllı telefonunu yakından inceliyoruz. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold çok yakında geri dönüyor ancak o cihazdan önce Galaxy Fold 5G ile IFA 2019'da buluşmuşken sizlere Galaxy Fold 5G inceleme videosunda size cihazın ekran incelemesini ve genel kullanım detaylarıyla anlatıyoruz.

Samsung Galaxy Fold 5G Özellikleri

Ekran: 7.3 inç, QXGA+ (2152 x 1536) ve 4.6 inç HD+ (1680x720)

İşlemci: Sekiz Çekirdek

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 512GB

Batarya: 4235 mAh (4G modelde 4380 mAh)

Kamera: 10MP kapak, 10MP + 8MP ön, 16MP + 12MP + 12MP arka

İşletim Sistemi: Android 9

Ağırlık: 276 g

Samsung Galaxy Fold 5G Fiyatı

Samsung'un katlanan ekranlı akıllı telefon model Galaxy Fold 5G'nin fiyatı yaklaşık 2000 dolar civarında. Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği belli değil.