Ekranına Aşık Olacaksınız! - Casper VIA G1 Plus Kutu Açılımı
Casper VIA G1 Plus inceleme videosu öncesinde telefonu Türkiye'de ilk kez kutusundan çıkarttık. Hem tasarımı hem malzeme kalitesi hemde kutu içeriğiyle gönüllerimizi feth etmeyi başardı. Bakalım inceleme videosunda bizi nasıl bir telefon karşılayacak.
Casper VIA G1 Plus Teknik Özellikleri
İşlemci: Snapdragon 425 MSM8917 4 Çekirdek 1.4Ghz Quad Core
İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat
Ekran: 5,99" HD+ Full LCD Extreme Vision ekran
RAM: 3 GB
Depolama: 32 GB dahili, 128 GB microSD kart kapasitesi
Kamera: f2.0 diyaframlı, LED flaş destekli 13 MP arka ve 16 MP ön kamera
Boyut ve Ağırlık : ~158.1mm * 76.5mm *8.2mm
Pil: 3000 mAh
Renk: Siyah, Altın
Bağlantılar: Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/n olmalı Micro USB (OTG Destekleniyor)
Kutu içeriği: AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı, Ekran koruma jelatini
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