Ekranına Aşık Olacaksınız! - Casper VIA G1 Plus Kutu Açılımı

Casper VIA G1 Plus inceleme videosu öncesinde telefonu Türkiye'de ilk kez kutusundan çıkarttık. Hem tasarımı hem malzeme kalitesi hemde kutu içeriğiyle gönüllerimizi feth etmeyi başardı. Bakalım inceleme videosunda bizi nasıl bir telefon karşılayacak.

Casper VIA G1 Plus Teknik Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 425 MSM8917 4 Çekirdek 1.4Ghz Quad Core

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Ekran: 5,99" HD+ Full LCD Extreme Vision ekran

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB dahili, 128 GB microSD kart kapasitesi

Kamera: f2.0 diyaframlı, LED flaş destekli 13 MP arka ve 16 MP ön kamera

Boyut ve Ağırlık : ~158.1mm * 76.5mm *8.2mm

Pil: 3000 mAh

Renk: Siyah, Altın

Bağlantılar: Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/n olmalı Micro USB (OTG Destekleniyor)

Kutu içeriği: AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı, Ekran koruma jelatini