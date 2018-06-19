Elon Musk İşten Çıkarılabilir! - 2018'de B*ku Çıkacak Teknolojiler

2018 yılında adından bolca söz ettirecek, hatta yeter artık başka bir şey bulun diyeceğiniz 5 teknolojik başlığı sizler için derledik. Bu başlıkları seçerken tabiki Tamindir.com'da sizlere aktardığımız haber başlıklarını referans aldık. En güncel haberleri sitemizde bulabilirsiniz.

1. Çentikli Telefonlar

Geçtiğimiz yıl Apple, 10. yıla özel iPhone X modelini tanıttığında o ekranın üzerindeki de nedir tepkisini göstermiştik. Büyük kitleler bu "çentiğin" aslında bir imkansızlık, bir hata olduğunu belirtmişlerdi. Peki sonra ne oldu? Android telefon üreticileri de çentikli telefonlarını birbiri ardına duyurmaya başladılar. Sonuç olarak şu anda olduğumuz yerdeyiz. Her android telefon üreticisi yeni tanıttığı cihazına bu çentiği koyuyor. Hatta Google yeni Android 9 sürümünde bu çentik konusunda direk olarak yazılımsal destek bile sunuyor. Yani kısaca bu ucube özellikten daha uzunca bir süre kurtulamayacağız.

2. Robotlar

İnsan gibi yürüyebilen Asimo'dan insan gibi mimik sergileyebilen Sophia'ya ne kadar çabuk geldik değil mi? Artık robotlar temel hareketleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Bu yüzden bilim insanları, robotları insana nasıl daha çok benzetebiliriz sorusuna cevap aramaya başlamış durumdalar. Bunun üzerinde bir de yapay zeka konusunda katedilen ciddi mesafeler eklenince olaylar daha korkutucu bir hal almaya başlıyor.

3. Kendi Kendini Sürebilen Arabalar

Yıllarca Google kendi kendine gidebilen bir otomobil üzerinde çalıştı. Ha çıktı ha çıkıyor derken bir baktık normal sokakta dolaşan otomobiller bu özelliği sunmaya başladı. Çoğu kişiye göre devrimsel özelliklere sahip olan Tesla bu konuda en yaygın kullanıma sahip olanlardan. Hemen akabinde petrol ile çalışan otomobillerde de otonom sürüşe uyum sağladı. Şu anda firmalar birbirleri ile yarışır vaziyetteler. Bu yüzden gün geçmiyor ki yeni bir kendi kendini sürebilen otmobil haberi gelmesin.

4. Kripto Para

Geçtiğimiz yıl büyük ses getiren kripto para, hatta daha net söylemek gerekirse Bitcoin ciddi şekilde değerlenmesi ile dikkat çekmişti. Doğal olarak insanlar hızlı şekilde para kazanmak için Bitcoin'e merak sarmıştı. Para kazananlar olduğu gibi bir çok kişi de ciddi paralar kaybetti. Bu olayların ardından alt coinlere merak saran insanlar sayesinde hatırı sayılır miktarda kripto para haberi yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Kısaca bıktıracak.

5. Elon MUSK

Son yıllarda Dünya'da adından en çok söz edilen kişilerden biri de Elon MUSK. Teknoloji ile direkt içiçe olduğu için biz de bol bol haberini yapıyoruz. Dünya genelinde haber sitelerini günlük olarak takip ederseniz günde en az bir Elon MUSK haberi olduğunu görebilirsiniz. Gerek Tesla Motors, gerek SpaceX gerekse de Boring Company ile çılgın yatırımların adamı Elon MUSK'ı 2018'de daha bol bol göreceğinize garanti verebiliriz.