Oyuncular için Yepyeni Çıkış! - Excalibur G780 İnceleme

Excalibur G780 inceleme videosunda performansıyla kullanıcısını oldukça mutlu eden oyuncu dizüstü modelini yakından inceliyoruz. Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Excalibur G780 İnceleme Videosu

Excalibur G780 özel tasarlanabilir bir model olduğundan sabit teknik özelliklere sahip değil ancak hemen hemen her bütçeye her hayale uygun bir donanımı sizde Casper.com.tr üzerinden tasarlayarak satın alabilirsiniz.

Excalibur G780 oyuncu dizüstü bilgisayarının ekranının yenileme hızı, ram kapasitesi, ekran kartı modelleri ve işlemci performansının detaylarını sizlere bu inceleme videosunda aktarıyoruz. Tüm detaylara videomuzdan kolayca ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.