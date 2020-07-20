Sahibini Uçuran Bilgisayar! - Excalibur G900 İnceleme

Excalibur G900 inceleme videosunda, performansıyla kullanıcısını oldukça mutlu eden oyuncu dizüstü modelini yakından inceliyoruz. Hemen yukarıdan Excalibur G900 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Excalibur G900 İnceleme Videosu

Excalibur G900 özel tasarlanabilir bir model olduğundan sabit teknik özelliklere sahip değil ancak hemen hemen her bütçeye her hayale uygun bir donanımı sizde Casper.com.tr üzerinden tasarlayarak satın alabilirsiniz.

İşlemci sistemi, ekran kartı, RAM, SSD ve HDD, aksesuarlar gibi konularda birçok seçeneğe sahip olurken, birbirinden farklı performans seçenekleriyle kişiye özel bilgisayarınızı üretebilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz donanım özellikleri ve kasa yapısını siparişiniz ile Casper üretim tesisinde güvenlik önlemleri doğrultusunda elektriksiz ortamda montajlanıyor, çoklu uyumluluk testlerinden geçiyor. Testleri başarıyla tamamlanan kişiye özel cihazlar, yerinde paketlenerek kullanıcılara ulaştırılmak üzere yola çıkartılıyor.

Hem masaüstü hem dizüstü bilgisayarlarınız için; depolama, grafik kartı, işlemci, güç kaynağı, bellek, kablosuz bağlantı, soğutma sistemi ve ekran boyutu teknolojilerine ait birçok seçenek sunan Casper, kişiye özel üretilen bilgisayarları kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!