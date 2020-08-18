Fiyatıyla Uçuran Oyuncu Monitörü! - Excalibur Gaming Monitör İnceleme

Yeni satışa sunulan Excalibur E27QHD-G oyuncu monitörü fiyatı ile epey dikkat çekiyor. Hemen yukarıdan Excalibur E27QHD-G oyuncu monitörü inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Excalibur E27QHD-G Oyuncu Monitörü İnceleme

1 ms tepkime süresine sahip olan Excalibur E27QHD-G oyuncu monitörü 144Hz yenileme hızı sayesinde kesintisiz ve net görüntüler sunuyor. Monitörde 2 adet 3 Watt'lık hoparlör de bulunuyor.

Uygun fiyatlı oyuncu monitörü arayışında olan kullanıcılar için en güzel ürünlerden biri olan Excalibur Gaming Monitör mutlaka seçenekler arasında olması gereken bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Excalibur E27QHD-G oyuncu monitörü hakkında tüm merak ettiklerinizi videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın! Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.