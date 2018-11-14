Fenomenleri Buluşturan Yüksek Bütçeli Türk Filmi: Özgür Dünya

Faruk Aksoy’dan Med Yapım ve Ay Yapım ortak filmi Özgür Dünya için ilk fragman yayınlandı. Enis Kirazoğlu, Pinti Panda, Jahrein, Ferit Karakaya, Vicrains gibi sosyal medyanın önde gelen isimlerinin de yer aldığı filmde özgürlük, cesaret, dostluk, fedakarlık ve daha fazlası var.

Milyon doları aşan bütçeyle çekilen, Unreal Engine oyun motoruyla sinematik olarak tasarlanan sahneleriyle geleceğin Türk sineması olduğunu gösteren Özgür Dünya filminin kadrosunda genç ve yetenekli isimlerin (Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkan, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Rabia Söytürk gibi) yanında deneyimli isimler (Murat Serezli, Martin Nadin gibi) yer alıyor. Hüseyin Aksu, Evren Erbaşol ve Burcu Üstündağ’ın senaryosunu yazdığı, Şevki Es’in yönettiği filmin vizyon tarihi henüz paylaşılmadı.