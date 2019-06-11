Final Fantasy VII Remake Bomba Gibi Geliyor! - E3 2019

Square Enix’in merakla beklenen oyunu Final Fantasy VII Remake’in oynanış videosu E3 2019 oyun fuarında paylaşıldı. PlayStation 4 için 2020 Mart ayında çıkış yapacak olan yeni Final Fantasy oyunu oyuncuların deneyimlemesi için bir ton içeriğe sahip olacak.

1997’de PlayStation oyun konsoluna çıkış yapan, hikayesiyle oyuncuların beğenisini kazanan Final Fantasy 7’nin günümüz teknolojisiyle geliştirilmiş sürümü Final Fantasy VII Remake, E3 2015’de duyurulmuştu. Oyunun yapımcısı Square Enix, nihayet sessizliği bozdu ve sinematik ve oyun içinden görüntüleri diğer bir deyişle oynanış videosunu E3 2019 fuarında katılımcılar, hayranlarla paylaştı. İki Blu-ray diskle gelecek olan rpg oyunun ilk bölümü tamamen Midgar’da geçecek. Gerçek zamanlı ve sıra tabanlı unsurları birleştiren yeni dövüş sistemine sahip olacak.

Final Fantasy 7 Remake’in PlayStation 4 konsoluna özel çıkış yapacağını, 3 Mart 2020’de oyuncularla buluşacağını hatırlatalım.