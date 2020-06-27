Haftalık Teknoloji Haberleri Nasıl Hazırlanıyor? (ft. Galaxy Tab S6 Lite)

Sizlere en yeni teknolojik gelişmeleri aktarmadan bir gün önce 102. bölüme ulaştığımız teknoloji haberleri serisine nasıl hazırlanıyoruz, video içeriklerini nasıl çıkarıyoruz, nelerden yardım alıyoruz ve sizlere nasıl hazırlıyoruz hepsini haftalık teknoloji haberleri nasıl hazırlanıyor videosunda sizlere anlatıyoruz. Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Teknoloji Haberleri Videosu Nasıl Hazırlanıyor?

Haftalık teknoloji haberlerinin 102. bölümü öncesinde sizlere Samsung Galaxy Tab S6 Lite'dan aldığımız destek ile videolarımızı nasıl hazırladığımızı aktarıyoruz. Videomuzu izleyerek arka planda neler yaşandığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Her hafta pazar günü teknoloji haberleri videomuz ile karşınızda olmaya devam edeceğiz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.