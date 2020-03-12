Hem Güçlü Hemde Şık! - Acer Predator Helios 300 İnceleme

Acer Predator Helios 300 inceleme videosunda Acer'in oyuncular için özel olarak ürettiği dizüstü bilgisayarını tüm detaylarıyla inceliyoruz. Acer'in Predator oyuncu bilgisayarı serisi hem kalitesi hem de sunduğu deneyimlerle oldukça sevilen bir seri. Helios 300 modeli ise bir önceki modele göre hem donanım anlamında hem de tasarım anlamında çok güzel işlere imza atıyor.

Tasarımı ile göz dolduran dizüstü bilgisayar özellikleri ile de dikkat çekiyor. İntel'in 9. Nesil i7 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarda 32 GB RAM bulunmakta. Bu RAM ile tüm işlemlerinizi yerine getirebilmektesiniz. Geforce RTX 2070 ekran kartı ile gelen Acer Predator Helios 300'ün içerisinde 256 GB'lık SSD yer almakta.

Bu SSD'nin yanında 1 TB'lık HDD'de bulunmakta. 2.9 kg ağırlığa sahip olan bilgisayar 17.3 inçlik ekrana sahip. 144 Hz ekran yenileme hızı ile gelen bilgisayar net, keskin ve dinamik oyun deneyimi sunmakta.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!