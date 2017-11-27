Hırsızlar Mercedes'i 60 Saniyede Böyle Çaldılar!

Günümüzde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan teknolojiler sayesinde araçlarımızı anahtar ile kilitleme ve yanımızda anahtar taşıma derdinden kurtuluyoruz. Android veya iOS telefonlarınıza yükleyeceğiniz bir uygulama aracılığıyla aracınızı uzaktan kilitleyip kilidini açabiliyorsunuz. Çoğu otomobil üreticisi gibi Mercedes de bu tür teknolojilere ürettiği araçlarda yer veriyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yaşanan bir hırsızlık olayı, benzer araç güvenlik sistemlerinin ciddi bir şekilde sorgulanmasına yol açacak gibi görünüyor. Görüntülerden de takip edeceğiniz üzere bir araçla olay yerine yaklaşan hırsızlar saniyeler içerisinde Mercedes marka bir arabanın güvenlik sistemlerini etkisiz hale getirerek aracın kilidini açıyorlar ve sonrasında arabayı alarak kaçıyorlar.

1 dakikadan kısa süren ve başarıyla gerçekleşen hırsızlık girişimi esnasında eğer çalınan araba sizin arabanız olsaydı olaya müdahale etmeniz neredeyse imkansız olurdu. Sesleri duymuş, olayın farkına varmış olsanız bile hırsızların yanına gidene kadar hırsızlar arabanızı almış ve kayıplara karışmış olabilirdi.

Yaşanan olayda hırsızların bir hayli donanımlı oldukları ve profesyonel bir şekilde hareket ettikleri görülüyor. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri özel sinyal taklit eden alet sayesinde cep telefonu ve araba arasında kullanılan sinyali bularak kopyalıyorlar ve arabanın kilitlerini açıyorlar.

Benzer bir olayın başınıza gelmemesi için ekstra güvenlik önlemleri almanızda fayda var. Polis, bu tür durumlar için manuel bir direksiyon kilidi kullanmanızı da tavsiye ediyor.