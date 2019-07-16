Honor 8S İnceleme - Giriş Seviyesine Sert Bir Giriş!

Honor 8S inceleme videosunda ülkemizde yeni satışa çıkan giriş seviyesi Honor modelini yakından inceliyoruz. Honor 8S çıkış fiyatıyla bir hayli düşündürse de sunduğu kullanım deneyimiyle gönüllere su serpiyor mu bu videoda hep birlikte değerlendireceğiz.

Honor 8S Teknik Özellikleri

Ekran: 5,71 inç 1520x720 piksel LCD

İşlemci: MediaTek MT6761 (Helio A22)

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB + microSD

İşletim sistemi: Android Pie

Ön kamera: 5 megapiksel

Arka kamera: 13 megapiksel F1.8

Pil: 3.020 mAh

Honor 8S Fiyatı

Honor 8S 1399 TL'lik fiyattan satışa çıkıyor.