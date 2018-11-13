Honor 8X Kutusundan Çıkıyor!
Honor 8X kutu açılımı videosunda uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken cihazın kutu içerğine yakından bakıyoruz.
Honor 8X teknik özellikleri
6.5 inç 2340 x 1080 piksel
Yüzde 91 ekran / gövde oranı
19.5:9 ekran oranı
Kirin 710 Octa-core işlemci (4*CortexA73+4*Cortex-A534*2.2GHz+4*1.7GHz)
4 GB RAM
64 GB Depolama
microSD bellek kartı yuvası
3750mAh pil
20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera
16 MP f/2.0 ön kamera
Honor 8X Fiyatı
Honor 8X fiyatı 2299 TL olarak belirlendi.
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